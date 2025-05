ANNULLATA LA LEZIONE DI JAZZ DOMENICA 11 MAGGIO

(AGENPARL) - Roma, 9 Maggio 2025

Fri 09 May 2025 KEITH JARRETT 80/KÖLN CONCERT 50

Domenica 11 maggio 2025 dalle ore 16

CASA DEL JAZZ

In occasione dell’80 compleanno del leggendario pianista e dei 50 anni dalla performance che diede origine al suo disco più conosciuto “Köln Concert” (ECM), la Casa del Jazz dedica un’intera giornata di eventi.

h.11 per il ciclo ‘Lezioni di Jazz’ a cura di Stefano Zenni “Keith Jarrett 80:i molti volti di un genio del pianoforte” ANNULLATA

Da giovane talento a sperimentatore, da icona del pianoforte a divo ascetico, Keith Jarrett ha attraversato più di sessant’anni di carriera entusiasmando e facendo discutere. E’ tempo di riscoprire la varia e fervida irrequietezza di un virtuoso che ha attraversato i territori musicali più diversi.

h.16 “Facing you: fotografando Keith Jarrett” incontro con Silvia Lelli Masotti e proiezione di foto di Roberto Masotti

“Le foto sono il risultato di una intima e oggettiva attenzione nei confronti di un artista a lungo seguito e ammirato, ma anche di una sua risposta che è consapevole accettazione, e soprattutto, partecipazione”. Roberto Masotti

h.18 ascolto integrale del disco“Köln Concert”

introdotto da Enrico Zanisi

Vincitore nel 2012 del prestigioso premio Top Jazz come “Miglior Nuovo Talento” e nel 2014 del “Premio Siae per la Creatività”, Enrico Zanisi è uno dei più interessanti, introspettivi e originali

talenti pianistici della sua generazione. A lui il compito di raccontare un disco che continua ad influenzare ed emozionare intere generazioni di musicisti e ascoltatori.