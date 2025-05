(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 08 May 2025 PAPA: BRUNETTA, LA SUA VOCE SARÀ FONDAMENTALE PER PACE E GIUSTIZIA SOCIALE

“Comincia con Papa Leone XIV un capitolo nuovo per la storia millenaria della Chiesa di Roma. Il Pontefice eletto oggi al soglio di Pietro è chiamato a dare risposte forti e nuove alle comunità dei fedeli. In un momento grave e complesso, tra nuove guerre e vecchie povertà sempre più accentuate, la parola del Vicario di Cristo in terra avrà una importanza che tutti, credenti e non credenti, dovranno rispettare e non sottovalutare. L’elezione di un nuovo Papa segna sempre un momento di speranza per il mondo intero e mai, come oggi, la sua voce sarà fondamentale per portare pace e giustizia sociale”. Lo scrive in una nota il presidente del CNEL Renato Brunetta.