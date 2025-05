INVITO STAMPA – Oggi alle 11 Hotel Baglioni – Conferenza stampa con drssa Luisa Fioretto per il XXIX Congresso Nazionale CIPOMO

(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 08 May 2025 INVITO STAMPA – XXIX Congresso Nazionale del Collegio dei primari oncologi medici ospedalieri (Cipomo) “Walk the Talk in Oncology: come mettere in cantiere un’oncologia inclusiva”, che si terrà a Firenze da oggi al 10 maggio, con il patrocinio anche della Ausl Toscana centro. Cipomo rappresenta circa 300 direttori di reparti oncologici del Ssn.

Alla conferenza stampa di presentazione sono stati invitati i colleghi giornalisti di Roma.

La dottoressa Luisa Fioretto, Presidente Cipomo e Direttrice Dipartimento Oncologico dell’Azienda USL Toscana Centro, sarà lieta di incontrare anche i giornalisti delle redazioni fiorentine per interviste e approfondimenti sugli approcci di cura al paziente oncologico negli ospedali della Azienda USL Toscana Centro.

L’ appuntamento con la stampa è fissato:

Oggi Giovedì 8 Maggio 2025 (alle 11.00)

presso Grand Hotel Baglioni

Piazza dell’Unità Italiana, 6

Firenze

Vi aspettiamo.

Paola Baroni

Ufficio Stampa AUSL TOSCANA CENTRO

Piazza S. Maria Nuova 1, Firenze

[ http://www.uslcentro.toscana.it/ | http://www.uslcentro.toscana.it ]

[ https://www.facebook.com/AziendaUSLToscanaCentro ] [ https://www.instagram.com/usltoscanacentro/ ]

______________________________________________________________________________________________

AVVISO DI RISERVATEZZA