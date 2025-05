Fwd: Lupa strangolata a Giuncano: la Guardia Nazionale Ambientale chiede chiarezza e giustizia

(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 08 May 2025 La scoperta del corpo di una lupa strangolata da un cavo d’acciaio nelle

campagne di Giuncano, Terni, ha suscitato indignazione e preoccupazione

tra ambientalisti e cittadini. L’ animale, trovato in

condizioni che fanno pensare a una morte tra atroci sofferenze, potrebbe

essere rimasto intrappolato in una trappola destinata alla cattura di

altri animali. Sul caso stanno indagando le forze dell’ordine, mentre

il corpo della lupa verrà analizzato per chiarire le dinamiche del suo

decesso.

Di fronte a questo episodio, la Guardia Nazionale Ambientale, per voce

del dirigente generale Settore Fondamentale Niccolò Francesconi, esprime

profonda preoccupazione e chiede che venga fatta piena luce

sulla vicenda. Se la morte della lupa non fosse il risultato di un

tragico incidente, ma di un atto deliberato, ci troveremmo di fronte a

un crimine grave che richiede un intervento immediato per individuare il

responsabile o i responsabili.

_”Se si trattasse di un gesto intenzionale, sarebbe un atto di crudeltà

inaccettabile”_ ha dichiarato Niccolò Francesconi . La Guardia

Nazionale Ambientale sottolinea l’importanza di proteggere la fauna

selvatica e di contrastare ogni forma di violenza nei confronti degli

animali, ricordando che il lupo è una specie protetta e svolge un ruolo

cruciale nell’equilibrio dell’ecosistema.

L’ episodio di Giuncano riaccende il dibattito sulla necessità di

rafforzare le misure di tutela per i lupi e di intensificare i controlli

contro il bracconaggio e le pratiche illegali che mettono a rischio la

fauna selvatica.

La Guardia Nazionale Ambientale invita le autorità competenti a

garantire che i responsabili di questo atto, se confermato come

volontario, vengano identificati e perseguiti secondo la legge.

Guardia Nazionale Ambientale

Dirigente Generale Settore Fondamentale

Dott. Niccolo’ Francesconi