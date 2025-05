CS – Desertificazione commerciale a Foggia, Gruppo FdI: “La Episcopo ascolti il grido di dolore dei commercianti anziché dedicarsi alla convegnistica da campagna elettorale”

(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 08 May 2025 *Desertificazione commerciale a Foggia, Gruppo FdI: “La Episcopo ascolti il

grido di dolore dei commercianti anziché dedicarsi alla convegnistica da

campagna elettorale”*

“Da mesi attendiamo la convocazione del Consiglio comunale monotematico

dedicato alla mozione, sottoscritta e presentata da tutti i consiglieri di

centrodestra, riguardante le misure da adottare per contrastare la

desertificazione commerciale a Foggia. La sindaca Episcopo, però, si è

destata dal torpore che l’attanaglia sul tema del commercio e dà segni di

vita attraverso la convegnistica in materia, con tanto di “superospite”

proveniente da Bari, a testimonianza del fatto che, evidentemente, non le è

bastata la gestione barese dell’urbanistica foggiana che ha prodotto come

risultato la paralisi del settore. Una operazione autoreferenziale che

altro non è che un appuntamento pre elettorale in vista delle regionali

d’autunno che potrebbero veder candidato chi, oggi, è diventato la sua

stampella in Consiglio comunale avendone votato il rendiconto alcuni giorni

fa”. Lo affermano i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia al Comune di

Foggia Claudio Amorese, Concetta Soragnese, Maurizio Accettulli e Gino

Fusco che aggiungono: “Sul tema della desertificazione commerciale in città

è stata recentemente istituita una consulta la cui efficacia, tuttavia, è

tutta da misurare. Perché, nel frattempo, le associazioni di categoria

continuano a non essere ascoltate e ad essere snobbate dalla sindaca alla

guida di una amministrazione allo sbando che non fa nulla per contrastare

le emergenze legate al mondo del commercio, salvo partorire iniziative

estemporanee contro la cosiddetta malamovida. I commercianti foggiani

chiedono politiche di incentivo al commercio, defiscalizzazione, presidio

della Polizia Municipale in centro, potenziamento dell’illuminazione,

diminuzione delle tariffe dei parcheggi e abbonamenti che prevedano una

scontistica, raccolta rifiuti efficace, cura dell’arredo urbano. Tutte cose

ad oggi assenti come assente è la sindaca Episcopo di fronte alle istanze

dei commercianti e dei foggiani tutti”, concludono i consiglieri meloniani.

