THE WOM BEAUTY LAB, LO SPECCHIO DELLE NUOVE GENERAZIONINASCE IL PRIMO OSSERVATORIO PERMANENTE SULLE GIOVANI BEAUTY LOVERS ITALIANE

NASCE IL PRIMO OSSERVATORIO PERMANENTE SULLE GIOVANI BEAUTY LOVERS ITALIANE

Il primo osservatorio digitale, nato dall’incontro di The Wom con

l’istituto di ricerca Sylla e presentato in anteprima al Pambianco Beauty

Summit 2025, ha un chiaro obiettivo: restituire una fotografia dinamica e

autentica del rapporto tra donna, bellezza e mondo digital.

Tra i primi dati emersi:

9 beauty lovers su 10 si informano sui social

1 su 4 compra online e il brand rappresenta principale driver

Skincare priorità quotidiana anche fra le under 18

La bellezza è self-love soprattutto per le maggiorenni under 35 (70%)

Segrate, 7 maggio 2025 – Social e web sono le fonti primarie di

informazioni per le giovani beauty lovers italiane e la marca porta

all’acquisto 3 donne su 4. Questi alcuni dei dati che emergono dalla prima

survey realizzata da The Wom Beauty Lab, l’osservatorio permanente nato

dall’incontro di The Wom – il media brand leader nei femminili italiani che

parla alle young generation, con un’anima social-first e una community di

oltre 10 milioni di follower – con l’Istituto di ricerca Sylla, sotto la

guida scientifica del professore Furio Camillo.

NEXT GEN BEAUTY: LA PRIMA SURVEY FIRMATA THE WOM BEAUTY LAB

“NEXT GEN BEAUTY – Lo specchio delle nuove generazioni”, questo il titolo

della survey presentata oggi al Pambianco Beauty Summit 2025. La ricerca si

basa su oltre 1.000 questionari a cui hanno risposto giovani della Gen Z e

le Young Millennials della community The Wom, con età compresa tra i 14 e i

35 anni, ma anche della Gen Alfa intervistati attraverso il Webboh

Lab. Fornendo

un identikit dinamico dei gusti, delle preferenze e dei consumi delle

giovani italiane, l’indagine restituisce una fotografia dinamica e

autentica del rapporto tra donna, bellezza e mondo digital.

L’informazione beauty passa dai social: dalla survey emerge che 9 utenti

su 10 si informano sui social. Il 50% si informa sul web (mentre il peso

delle riviste cartacee è marginale). I contenuti che funzionano di

più? Quelli

utili, ovvero informazioni (40%) e consigli per gli acquisti (30%). Il

driver più forte restano le recensioni online (70%).

Comprano online soprattutto GenZ e Young Millennials: è la fascia di età

25-35 anni quella in cui gli acquisti online sono più alti (40%, oltre il

doppio rispetto alle under 25). Le profumerie occupano il primo posto, sia

per gli acquisti in store che online.

Chi guida l’acquisto: brand editoriali o creator? Le maggiorenni con età

compresa tra 19 e 35 si fidano dei brand editoriali più delle teens. Il 74%

di loro è attento ai trend social. Le teens si affidano soprattutto ai

creator, mantenendo però (oltre 80%) uno spirito critico.

Il brand prima di tutto: per tutte le fasce di età, il brand è al primo

posto (circa il 75%) tra i driver nella scelta del prodotto da acquistare.

Al secondo posto figura l’INCI e al terzo la sostenibilità (INCI e

sostenibilità sono però meno importanti per gli under 18).

AI, nuovo alleato nell’acquisto? 1 intervistata su 4 crede che l’AI

possa aiutare nella scelta dei prodotti beauty da acquistare, anche se c’è

ancora scetticismo al riguardo. Tool e app di skin analysis basate su AI

suscitano curiosità ma non sono ancora diffusi.

Skincare is the new black: la bellezza oggi è prevenzione: la cura della

pelle non è più solo una moda, ma una scelta consapevole. Le nuove

generazioni alzano l’asticella: già 2 adolescenti su 10 (14-18 anni) usano

regolarmente la protezione solare, anche in città. Una percentuale che

raddoppia tra le donne di 25-35 anni, dove 1 su 2 non esce senza SPF.

L’età dell’anti-age si abbassa: l’uso dei prodotti anti-age inizia

sempre prima. Oggi il beauty non parla solo alla pelle ma all’ansia del

tempo che avanza: il 64% delle 25-35enni utilizza abitualmente prodotti

anti-età e persino tra le più giovani cresce l’interesse verso questi

trattamenti. L’acido ialuronico regna sovrano tra tutte le età, seguito da

vitamina C e retinolo: la nuova triade della pelle.

Bellezza come piacere, non solo apparenza: il 74% delle donne tra i 25 e

i 35 anni considera il makeup uno strumento per piacere prima di tutto a sé

stesse. Tuttavia, la pressione sociale resta un fattore trasversale,

percepito con intensità e sfumature diverse a seconda dell’età. Un segnale

di fragilità diffusa, che alimenta il bisogno di contenuti autentici e

rappresentativi nei quali riconoscersi davvero. Tra le principali fonti di

questa pressione, spiccano i social media, indicati come causa dal 66%

delle giovanissime (14-18 anni) e da ben l’82% delle donne tra i 19 e i 35

anni.

Dall’analisi dei dati emersi dalla survey, è possibile distinguere 4

profili psicografici di beauty lovers:

–

True One (32% nella fascia di età 19-35) – sono le Autentiche, quelle

che vivono la bellezza come espressione autentica di sé, rifiutando

maschere e finzioni.

Show Off (25% in tutte le fasce di età) – ovvero le Costruite, il beauty

è percepito come arte della trasformazione, trucco e prodotti non servono

tanto a esprimere ciò che si è, ma a creare e modellare un’immagine

desiderata.

Conscious Glow (24% nella fascia di età 19-35) – le Etiche, il beauty

come scelta consapevole, mai come spettacolo. Rifiutano i look costruiti,

la trasformazione artificiale, le estetiche e i filtri dei social.

–

Social Performer (58% nella fascia di età 14-19) – il beauty è vissuto

come spettacolo quotidiano, il trucco per costruire un’immagine da

condividere, perfezionare e mettere in scena.

Ogni età ha il suo modo di vivere il beauty e questa ricerca lo mette in

luce con grande ricchezza.

Per scaricare la ricerca e per maggiori informazioni: thewombeautylab.it.

THE WOM BEAUTY LAB