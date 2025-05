NOTA FARNESINA – PIANO PER L’EXPORT. COMITATO AGEVOLAZIONI HA DELIBERATO FINANZIAMENTI PER 109 MILIONI A FAVORE DI 228 IMPRESE. LUCE VERDE ALLA COSTITUZIONE DI UNA RISERVA DA 500 MILIONI PER UNA NUOVA MISURA DI FINANZA AGEVOLATA DEDICATA ALL’ASIA-PACIFICO

(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2025

(AGENPARL) – Wed 07 May 2025 Nota Farnesina – Piano per l’export. Il Comitato Agevolazioni ha deliberato finanziamenti per 109 milioni di Euro a favore di 228 imprese. Luce verde alla costituzione di una riserva da 500 milioni di euro per una nuova misura di finanza agevolata dedicata all’area Asia Pacifico

Il Comitato Agevolazioni presieduto dalla Farnesina ha dato oggi luce verde alla costituzione di una riserva di 500 milioni di euro sul Fondo 394/81 per una nuova linea di finanza agevolata dedicata al sostegno degli investimenti delle imprese italiane con interessi nell’area Asia Pacifico. La nuova misura diventerà operativa al completamento dei necessari passaggi attuativi. “Rafforzare il sostegno all’export e all’internazionalizzazione delle nostre imprese è al centro delle priorità del Governo – ha dichiarato il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri On. Antonio Tajani – L’area Asia Pacifico è una componente essenziale del Piano d’azione per l’export italiano, che punta a imprimere un ulteriore slancio ai rapporti commerciali con tutti i Paesi di questa regione strategica, verso i quali già esportiamo 55,3 miliardi di euro”.

Sul piano dei finanziamenti alle imprese, il Comitato ha approvato 247 prestiti agevolati per progetti di internazionalizzazione di PMI, per un valore di 109 milioni di euro a favore di 228 imprese. E’ stato deliberato il primo investimento per la competitività delle imprese e delle filiere a valere sulla nuova Misura “America Latina”, introdotta a inizio 2025. Approvati prestiti partecipativi per sostenere l’espansione di aziende italiane negli Stati Uniti e in Marocco, con un finanziamento di 13 milioni di euro, nell’ambito di operazioni di investimento di un valore complessivo di 133 milioni di euro.

Il Comitato ha anche approvato l’introduzione di un plafond di 300 milioni di euro per sostenere i crediti alle esportazioni in America centrale e meridionale, a completamento della riserva di 200 milioni di euro per prestiti agevolati già prevista dalla Misura “America Latina”.

Il Comitato Agevolazioni, che riunisce anche rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero delle imprese e del Made in Italy e della Conferenza delle Regioni e Province autonome, è responsabile per la gestione degli strumenti di finanza agevolata per l’internazionalizzazione delle imprese gestiti da SIMEST S.p.A. a valere sui Fondi 394/81 e 295/73 (prestiti a tassi agevolati, contributi a fondo perduto, partecipazione al capitale di rischio delle PMI con progetti di internazionalizzazione e supporto creditizio ai contratti di esportazione).