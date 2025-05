link video* CONCLAVE: SICUREZZA: PRIMO CIAK. BONIFICHE, PREFILTRAGGI, CONTROLLI AD AMPIO RAGGIO. SISTEMA SICUREZZA AL LAVORO IN ATTESA DELLA PRIMA “FUMATA”.

(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2025

Link video [ https://www.poliziadistato.it/pressarea/Share/link/3c1a9ca0-2b4f-11f0-bdfc-736d736f6674 | https://www.poliziadistato.it/pressarea/Share/link/3c1a9ca0-2b4f-11f0-bdfc-736d736f6674 ]

CONCLAVE: SICUREZZA: PRIMO CIAK. BONIFICHE, PREFILTRAGGI, CONTROLLI AD AMPIO RAGGIO. SISTEMA SICUREZZA AL LAVORO IN ATTESA DELLA PRIMA “FUMATA”.

È stato “battuto” alle ore 07:00 di questa mattina il primo “ciak” del dispositivo di sicurezza pianificato dalla Questura di Roma per il Conclave.

Con le operazioni di bonifica affidate ad unità cinofile ed artificieri, è iniziata la messa in scena del copione scritto per garantire l’arrivo in sicurezza ai fedeli che assisteranno al Conclave nelle prossime ore o che, comunque, visiteranno i luoghi simbolo della cristianità mondiale.

È stata quindi la volta dei controlli di prefiltraggio e filtraggio, utili ad accedere all’area riservata, lungo via della Conciliazione e piazza pio XII, senza tralasciare piazza S. Pietro e la Porta Santa, sebbene, in quest’ultimo caso, solo all’esito degli ulteriori controlli di prefiltraggio.

Migliaia sono i fedeli in transito presso i siti vaticani, sotto l’occhio vigile delle Forze di Polizia e tutti gli altri attori schierati per garantire una serena accoglienza a chi vorrà assistere agli eventi destinati ad annunciare al mondo la elezione del nuovo Santo Padre.

Donne e uomini in divisa, risorse tecnologiche ed assetti speciali schierati a comporre un sistema sicurezza in fieri, pronto a rispondere, nella logica del “come se”, alla evoluzione dello scenario, dettato dalla variabile tempo ed alla imprevedibilità cronologica degli esiti del Conclave.

