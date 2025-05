(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2025

(AGENPARL) – Wed 07 May 2025 Cpr, Stefanazzi (Pd) a Iezzi, Lega continua a buttare la palla in tribuna pur di non parlare del merito

“Siamo abituati a questi tentativi di buttare la palla in tribuna senza mai rispondere nel merito. La verità è che per la Lega – e le parole di Iezzi lo confermano – il punto non è la sicurezza, ma il pregiudizio: “sono pericolosi, quindi vanno chiusi lì”. Non è solo ignoranza. È malafede” così il deputato democratico Claudio Stefanazzi replica a Igor Iezzi della Lega.



