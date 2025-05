(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2025

(AGENPARL) – Wed 07 May 2025 **Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano**

Comunicati del 07/05/2025

Consiglio | ore 18:06

Lavori Consiglio: Conto consuntivo, Lezioni di esperti, Adozione in alternativa all’IVG, Moto sulle Dolomiti

Il Conto consuntivo 2024 del Consiglio approvato all’unanimità. Mozioni di Team K, Süd-Tiroler Freiheit, Gruppo verde.

[Vai all’articolo online ›](https://www.consiglio-bz.org/it/comunicati-stampa/lavori-consiglio-conto-consuntivo-lezioni-di-esperti-adozione-in-alternativa-all-ivg-moto-sulle-dolomiti-250507)

Consiglio | ore 15:52

Lavori Consiglio: Interrogazioni su temi d’attualità – 2.

Poste da consigliere e consiglieri alla Giunta provinciale, riguardavano l’emigrazione dei giovani, i servizi Tagesmutter/Tagesvater, i fondi pubblici per la Cinica S. Maria, le caserme di Appiano e di Silandro, il mancato rispetto dell’obbligo di bilinguismo da parte dell’INPS, le microstrutture, la pubblicazione ASTAT sugli utenti di emittenti radio e TV, la cittadinanza austriaca, Piano clima e povertà, l’attraverso vicino alla latteria Senni a Brunico, incontro con l’ass. Galateo,Riforma Abitare senza controllo dell’impatto sul clima, lacune nell’archivio dell’Azienda sanitaria.

[Vai all’articolo online ›](https://www.consiglio-bz.org/it/comunicati-stampa/lavori-consiglio-interrogazioni-su-temi-d-attualita-250507)

Consiglio | ore 13:05

Lavori Consiglio: Interrogazioni su temi d’attualità – 1

Poste da consigliere e consiglieri alla Giunta provinciale, riguardavano la commissione paritetica di terminologia, la GKN Hydrogen di Falzes, l’autorizzazione paesaggistica, l’anticipo dell’assegno di mantenimento, i tempi di attesa in linea con il CUP, i disturbi dello spettro autistico, le malattie animali.

Consiglio | ore 12:14

Lavori Consiglio: Parere favorevole al disegno di legge costituzionale di Modifica dello Statuto

Il parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge costituzionale recante “Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol” è stato approvato con 26 sì e 6 no. La terza parte della discussione.

[Vai all’articolo online ›](https://www.consiglio-bz.org/it/comunicati-stampa/lavori-consiglio-parere-favorevole-al-disegno-di-legge-costituzionale-di-modifica-dello-statuto)

Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano

Tel. +39 0471 94 61 11

Sito web: [www.consiglio-bz.org](https://www.consiglio-bz.org)

Hai ricevuto questa e-mail perché ti sei registrato all Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.

[Apri nel browser](https://egjaabf.r.af.d.sendibt2.com/tr/mr/klRy2Omq9FDMNP8zkKTP8zB6nMrRE_rf05gRBdapb0Xwxc0BMChbAGyZknMqe1oBoxKkyJ790X6QDYZof1jsbuxkIWOzgNksKH63dKDSEWuZBGnKX0wVs47bQbjgQppxQdi0ZvG6spPbfc4xcgiyfm3jeRPYHDx0DV1zgtvlZqxXb1MsWGDKq5WGBzj8gNJZXdqlDXHJQP_49WGSBuHHoVA6DC0X0xgW6CY-c62wAaoVch8) | [Annullare l’iscrizione](https://egjaabf.r.af.d.sendibt2.com/tr/un/-pSxKrbeYC6-WCe-ANd5nr_ZMoOqZ2vCCJQ8mk4NXNWpRAJNZH7H-1vOZgTLdZ3H9ejXWGNGQNZUi862KHbUPj3b3CQawnIaBB02mdGdEAzlRlOXBuQW09xki2rl6OzHy5PaBFGcDzl6DPxhJgbgZPMMJ2-BQ0bGD-Tn2DTsmMGc3wWczvCXsDgOTFf8BFn5QsolpqGtWMb6VUO78AroZDoHLepzFkD_1ojJbIk-33zv5nYq0bS16oFiLJy39QpjCcBX8YqusQJ66Fw)

Hai domande o commenti? Si prega di non utilizzare la funzione di risposta a questa e-mail, ma utilizzare il [modulo di contatto](https://www.consiglio-bz.org/it/contatti) per inviarci un messaggio.