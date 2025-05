“Le dittature serrano i cuori” giovedì 8 maggio a palazzo Strozzi Sacrati

(AGENPARL) - Roma, 6 Maggio 2025

(AGENPARL) – Tue 06 May 2025 Il 3 ottobre 1925 il fascismo fiorentino mostra uno dei suoi tanti ignobili

volti nella triste “notte di San Bartolomeo”, ricordata e descritta dal

giornalista senese Stefano Bisi nelle pagine del suo libro “Le dittature

serrano i cuori”, che verrà presentato giovedì 8 maggio a Firenze alle

17 presso la sede della Giunta regionale toscana in piazza Duomo 10 dallo

stesso autore assieme al presidente Eugenio Giani ed al giornalista Mauro

Bonciani.

