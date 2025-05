(AGENPARL) - Roma, 5 Maggio 2025

(AGENPARL) – Mon 05 May 2025 VENEZUELA, SANT’EGIDIO: IN PARTENZA PER ROMA

ALFREDO SCHIAVO E LA COMUNITA’ RINGRAZIANO IL

PRESIDENTE MADURO PER AVER PERMESSO LA SUA

LIBERAZIONE

In partenza per Roma, Alfredo Schiavo, il

cittadino italo-venezuelano che era detenuto nelle

carceri venezuelane, e la Comunità di Sant’Egidio

ringraziano il presidente della Repubblica,

Nicolas Maduro, per aver concesso la liberazione,

con un atto di sua propria liberalità, per

ragioni umanitarie.

Caracas, 5 maggio 2025

Piazza di S. Egidio 3a – 00153 Roma – Tel

http://www.santegidio.org Email –