(ARC) Partenariati Pubblico-Privati: Riccardi, avviato tavolo con sindaci

Roma, 5 Maggio 2025

Mon 05 May 2025

servizi autorizzati

Udine, 5 mag – “Ho riscontrato interesse da parte dei Comuni,

degli amministratori pubblici e degli operatori delle Aziende

pubbliche di servizi alla persona, che hanno un’enorme

responsabilit? rispetto ad un fenomeno che non sta purtroppo al

centro della discussione politica: la gestione della fragilit?

sembra un tema di secondo piano rispetto ad altri, ma ? il pi?

dirompente”.

Lo ha affermato l’assessore regionale alla Salute Riccardo

Riccardi al termine dell’incontro con i Comuni che ha segnato

l’avvio della fase di consultazione preliminare prevista

dall’art. 8 della legge regionale 12/2024, finalizzata a

promuovere modelli di gestione integrata e ad incentivare i

partenariati pubblico-privato (PPP) per un uso pi? efficiente

delle risorse e la riqualificazione del patrimonio edilizio

legato alle residenze per anziani non autosufficienti.

Come spiegato da Riccardi nell’incontro tenutosi nell’auditorium

dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, si tratta

di una “norma ricognitiva, un’ipotesi di lavoro che dovr? tenere

conto di storie e condizioni diverse, tra Comuni capoluogo, con

solidit? amministrativa e bacini allargati e piccoli Comuni,

magari in aree montane o periferiche. L’assessore ha dichiarato

di contare sulla stesura di un avviso in tempi brevi.

Rafforzare la sinergia tra pubblico e privato nella gestione dei

servizi per la popolazione anziana fragile, migliorando le

strutture, la qualit? dei servizi e la sostenibilit? economica ?

l’obiettivo della Regione, che ha ribadito pi? volte come non si

tratti di un’operazione che vuole andare nella direzione di un

rafforzamento della gestione del privato nel sistema regionale.

Nella giornata odierna sono state raccolte alcune manifestazioni

di interesse da parte di Comuni e Aziende pubbliche di servizi

alla persona (ASP) con l’obiettivo di mappare i fabbisogni

edilizi e sostenere, attraverso cofinanziamento, interventi di

riqualificazione o nuova edificazione.

Il PPP viene definito come un accordo di lungo periodo tra enti

pubblici e operatori economici privati, finalizzato alla

realizzazione di opere o alla gestione di servizi di interesse

pubblico. Il soggetto privato apporta un contributo economico

significativo e si assume il rischio operativo. Le forme

contrattuali possono includere concessioni, finanza di progetto,

leasing e contratti di disponibilit?.

I contratti di PPP possono essere stipulati solo da enti

qualificati secondo l’articolo 63 del Codice dei contratti

pubblici, iscritti nell’elenco tenuto da Anac (Agenzia nazionale

per l’anticorruzione), che comprende anche le centrali di

committenza e i soggetti aggregatori.

E’ stato dato l’avvio ad un processo di ricognizione per

confrontare e valutare le varie proposte di modelli di gestione

integrata, mediante la partecipazione del privato con eventuali

soluzioni per ottimizzare l’uso delle risorse pubbliche in

un’ottica di sostenibilit? e innovazione del sistema

sociosanitario regionale.

