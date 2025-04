(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 30 April 2025 Comunicato Stampa

Gruppo Sella: l’Assemblea nomina il nuovo Cda

Maurizio Sella, che su sua proposta è stato nominato vicepresidente di Banca Sella Holding e mantiene la presidenza di Banca Sella e Banca Patrimoni Sella, ha dichiarato: “è il momento giusto per cambiare la presidenza della capogruppo, senza far venire meno il mio contributo alla crescita e alla governance, presente e futura del Gruppo”

Giovanni Petrella, Preside della Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell’Università Cattolica di Milano, è stato nominato nuovo presidente della capogruppo Banca Sella Holding, guidata dal CEO Pietro Sella

L’Assemblea annuale di Banca Sella Holding, capogruppo del gruppo Sella, su proposta della Holding controllante “Maurizio Sella SAA”, ha nominato il nuovo Cda della capogruppo bancaria, che si è riunito subito dopo.

I cambiamenti apportati si inseriscono nel solco della tradizione e della lunga storia imprenditoriale della famiglia Sella, che ha sempre privilegiato l’interesse dell’azienda e la capacità di innovare e crescere in modo solido e duraturo.

Maurizio Sella, con spirito lungimirante, compiuti 83 anni, ha ritenuto che fosse il momento giusto per cambiare la Presidenza di Banca Sella Holding, senza naturalmente far venire meno il lavoro, la visione, la competenza, l’esperienza e la passione umana e imprenditoriale, nonché il suo apporto all’impresa e alla governance presente e futura del Gruppo. Su sua proposta, egli è stato quindi nominato vicepresidente della capogruppo Banca Sella Holding, mantenendo la presidenza di Banca Sella e di Banca Patrimoni Sella & C., dove è stato rieletto nei giorni scorsi.

Il Cda, su proposta dello stesso Maurizio Sella, ha nominato nuovo presidente Giovanni Petrella, figura di grande competenza, conoscenza approfondita del gruppo e piena condivisione dei suoi valori fondanti e identitari. Giovanni Petrella, Preside della Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è nel Consiglio d’Amministrazione di Banca Sella Holding dal 2012, è componente del Comitato Rischi, che ha presieduto per sei anni, e dal 2016 è presidente di Sella Sgr.

Così ha commentato Maurizio Sella: “Si tratta di un importante e ulteriore passo con lo sguardo rivolto al futuro, che fonda le sue ragioni in una cultura sana e profonda della governance dell’impresa, del fare impresa e dell’essere imprenditore. Come ho avuto modo di dire più volte, in precedenti interventi su questo tema, gestire un’azienda, specie familiare, è un’arte e non esiste un unico modello prefissato per farlo. Ogni azienda, con il lavoro e l’impegno costante dell’imprenditore, del management e di tutte le persone che ne fanno parte, si adatta nel tempo ai cambiamenti e li deve anticipare con lungimiranza e prudenza, per continuare nella propria mission di servire bene il cliente, soddisfare gli stakeholder nel miglior modo possibile e continuare a crescere e a innovare nel tempo”.

“Non basta creare un’azienda di successo – ha aggiunto Maurizio Sella – essa deve essere solida, stabile e longeva, generazione dopo generazione. Moralità, lungimiranza e longevità, quindi, sono principi fondamentali e coerentemente devono essere alla base di passaggi, come quelli dettati dall’età, che in un’azienda solida e sana vanno gestiti per tempo, nel momento in cui le cose stanno andando molto bene e si ha la possibilità di farlo in modo attento, oculato, ragionato e non sotto la pressione di altre urgenze o necessità dettate dalle contingenze”.

Il nuovo Cda, in continuità col precedente, è composto da figure di esperienza e competenza in ambiti diversi: Eva D’Onofrio, Andrea Lanciani, Giuseppe Marino, Laura Nieri, Giovanni Petrella, Alessandro Rinaldi, Ernesto Rizzetti, Cristina Santucci, Caterina Sella, Maurizio Sella, Pietro Sella, Sebastiano Sella.

L’Assemblea ha ringraziato per il prezioso lavoro svolto i consiglieri uscenti Franco Bruni, Marta Cosulich, Giovanna Nicodano e Giacomo Sella. Quest’ultimo, tenuto conto della posizione che già ricopre nella Direzione generale di Banca Sella Holding e della importante crescita dell’attività di Corporate Investment Banking (CIB), da lui avviata e diretta, si concentrerà a tempo pieno su tali incarichi operativi.

Nel corso dell’Assemblea è stato anche presentato il bilancio consolidato del gruppo Sella al 31 dicembre 2024, che si è chiuso con un utile netto consolidato di 150,1 milioni di euro, di cui 111,3 milioni di euro di pertinenza della capogruppo, che escludono la quota di pertinenza dei soci terzi presenti nell’azionariato di diverse società del gruppo.

Il Gruppo proseguirà nell’attuazione del piano strategico che, sotto la guida del CEO Pietro Sella, sta ottenendo buoni risultati, sostenuti dalla fiducia dei clienti, in uno scenario geopolitico globale complesso e in rapida evoluzione. Il piano “Make an Impact” è improntato sulla crescita e sulla capacità di generare impatto positivo, di tipo economico, sociale e ambientale.

Biella, 30 aprile 2025