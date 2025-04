(ARC) Restauri: Anzil, villa de Brandis per condividere arte e cultura

(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 30 April 2025 Il vicepresidente con l’assessore Riccardi all’inaugurazione

della barchessa ripristinata anche con fondi Regione

San Giovanni al Natisone (Ud), 30 apr – “Il plauso della

Regione va al Comune di San Giovanni al Natisone per come si ?

impegnato a mantiene questo luogo straordinario e affascinante e

per aver realizzato dei progetti che l’Amministrazione regionale

ha convintamente sostenuto e di cui oggi verifica l’ottimo

utilizzo: qui le persone potranno vivere momenti di cultura e va

sottolineato che i progetti futuri per questa ala della villa

sono ancora pi? interessanti, perch? prevedono la ‘convivenza’

tra anziani e giovani in un luogo che merita essere preservato e

vissuto”.

Lo ha sottolineato il vicegovernatore con delega alla Cultura

Mario Anzil a margine dell’inaugurazione della barchessa ovest di

villa de Brandis a San Giovanni al Natisone, alla presenza anche

dell’assessore regionale alla Salute e Politiche sociali Riccardo

Riccardi e della sottosegretaria di Stato al Ministero

dell’economia e delle finanze Sandra Savino.

Come illustrato dal sindaco Carlo Pali, la barchessa sar? la sede

del centro di aggregazione per i giovani e spazio per conferenze

e riunioni istituzionali o delle associazioni.

I lavori di restauro sono stati realizzati dall’azienda Di Betta

Giannino di Nimis su progetto dell’architetto Mingotti approvato

cui 200.000 coperti da contributo regionale.

Prima del taglio del nastro Anzil ha visitato, sotto la guida del

consigliere comunale delegato alla gestione della villa Gabriele

Nonino, la dimora e il parco storico progettato da Giuseppe Rho

(1885), soffermandosi sulla quadreria con 80 dipinti dal XIV al

XX secolo, nello storico archivio fotografico tra i pi? rilevanti

in regione con circa 5.000 fotografie dall’800 al ‘900 e nella

biblioteca tra le pi? ricche del Friuli con circa 45.000 volumi.

L’inaugurazione dei lavori della barchessa ? stata anche

l’occasione per la presentazione da parte del Comune della

rassegna “Estate in Villa” e dei nuovi servizi per i giovani –

quali Attiva Scuola e Attiva Giovani, che prevedono tra l’altro

borse lavoro per i residenti tra i 18-25 anni – con il sostegno

della Regione e per gli anziani. Il Centro anziani, con aperture

due volte alla settimana e un numero medio di quaranta

partecipanti, ha previsto numerose attivit?, gite e laboratori.

La rassegna Estate in villa proporr? dal 14 giugno al 30

settembre venti appuntamenti, tra concerti (14 giugno concerto

del risveglio con il maestro Glauco Venier; 17 giugno Tribute

band 883 – 10 luglio Festival nei suoni dei luoghi – 29 luglio

Cinque uomini sulla cassa del morto – 7 agosto Le notti del vino)

e incontri, tra cui quelli con Angelo Floramo ed Enrico Galiano.

