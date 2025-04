(AGENPARL) - Roma, 29 Aprile 2025

(AGENPARL) – Tue 29 April 2025 Ungheria: Piero De Luca (Pd), Meloni condivide Salvini su CPI? Fare chiarezza subito

“La decisione dell’Ungheria di uscire dalla Corte Penale Internazionale rappresenta un fatto politico gravissimo che alimenta una pericolosa delegittimazione di questo importante organismo. È preoccupante che il vicepremier del governo italiano, Matteo Salvini, esulti per questa scelta inaccettabile che pone l’Ungheria fuori da princìpi e regole internazionali condivise anche dall’Europa. Anche la premier Meloni condivide questa posizione? Davvero sosteniamo le scelte di un governo come quello ungherese? L’Italia sta pensando di uscire dalla Cpi? E necessario fare piena chiarezza al più presto: è in gioco la credibilità del nostro Paese”. Lo scrive Piero De Luca, capogruppo Pd in commissione politiche europee alla Camera.

Roma, 29 aprile 2025

