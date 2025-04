(AGENPARL) - Roma, 29 Aprile 2025

(AGENPARL) – Tue 29 April 2025 Scuola: Dalla Chiesa (FI), “Bene Valditara, Governo e centrodestra: valorizzare qualità apprendimento e crescita studenti”

“La circolare del Ministro Valditara introduce nuove regole per una gestione più equilibrata di verifiche e compiti. È una misura di buonsenso che risponde a un’esigenza concreta: evitare sovraccarichi inutili per gli studenti e favorire un’organizzazione più chiara del lavoro scolastico Stop ai compiti segnati all’ultimo minuto e alle troppe verifiche nello stesso giorno. Più coordinamento tra insegnanti e più attenzione ai tempi degli alunni: è questa la scuola che vogliamo, dove la qualità dell’apprendimento va di pari passo con il benessere degli studenti. Il Centrodestra sostiene con forza questo approccio, che punta a rendere la scuola più efficiente, trasparente e vicina alle famiglie”. Così in una nota l’On. Rita Dalla Chiesa, vicepresidente dei deputati di Forza Italia e componente della Commissione Cultura alla Camera.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma