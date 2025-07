(AGENPARL) - Roma, 9 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 09 July 2025 FdI. Sbardella (FdI): apprezzamento per invio documenti a probiviri da Galvagno e Amata

“Esprimiamo apprezzamento per il gesto di responsabilità e trasparenza compiuto dall’assessore regionale al Turismo Elvira Amata e dal presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno, che hanno spontaneamente trasmesso ai probiviri di Fratelli d’Italia la documentazione relativa al procedimento penale in cui risultano coinvolti. In attesa che la magistratura faccia piena luce sui fatti, questa iniziativa conferma il rispetto per le istituzioni, per il partito e per l’opinione pubblica, in linea con i valori di correttezza e rigore che Fratelli d’Italia pone alla base del proprio agire politico”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Luca Sbardella, Commissario regionale FDI Sicilia

______________________

Dario Caselli