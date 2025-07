Agenzia regionale 873.25 Emiliano alla XXIV edizione de “Il libro possibile” a Polignano a Mare

(AGENPARL) - Roma, 9 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 09 July 2025 *EMILIANO ALLA SERATA INAUGURALE DEL LIBRO POSSIBILE A POLIGNANO *

“Senza libri io non sarei qui, vivo circondato dai libri che per me hanno

un effetto quasi feticistico. Il mio libro, L’alba di San Nicola, nasce

dalla mia esperienza di magistrato e investigatore, poi essendo ambientato

agli inizi del secolo scorso, ha anche una radice storica. Spero sarà

ultimato ad ottobre”.

Così il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano partecipando alla

serata inaugurale della XXIV edizione del Festival Il Libro Possibile, che

ha preso il via a Polignano a Mare e che quest’anno ha scelto il tema “Viva

la Vida!”, ispirato alla hit dei Coldplay e all’ultimo simbolico e potente

dipinto di Frida Kahlo.

Dopo l’anteprima londinese di marzo, il festival è tornato in Puglia con

oltre 350 ospiti nazionali e internazionali attesi tra Polignano a mare

(9–12 luglio) e Vieste (22–26 luglio) e in diretta TV e streaming.

Il presidente Emiliano, sul palco di piazza Aldo Moro ha dialogato con il

fondatore del “Fatto Quotidiano” Antonio Padellaro.

“Senza i magistrati – ha affermato Emiliano – noi non avremmo potuto

reagire al terrorismo, non avremmo potuto reagire alla grande corruzione

strutturata, alle stragi di mafia, e non potremmo proteggere l’economia dal

rischio di infiltrazioni mafiose.

I magistrati sono instancabili da questo punto di vista però devono anche

essere cauti, perché talvolta il numero delle assoluzioni nei processi è

alto”.

