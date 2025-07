(ARC) Cultura: Anzil, Sting a Villa Manin evento di prestigio per il Fvg

(AGENPARL) - Roma, 9 Luglio 2025

Udine, 9 lug – "Villa Manin si conferma spazio ideale per

accogliere grandi eventi culturali, di respiro internazionale,

capaci di valorizzare l’intero Friuli Venezia Giulia. Il concerto

di Sting ha regalato al pubblico un’esperienza artistica di

altissimo livello, fondendo la storia e l’identit? del nostro

territorio con la musica di una leggenda mondiale”.

Lo ha dichiarato il vicegovernatore e assessore alla Cultura del

Friuli Venezia Giulia, Mario Anzil, che questa sera ha

partecipato al concerto di Sting, a Villa Manin di Passariano,

nell’ambito dello “Sting 3.0 World Tour”.

L’evento si inserisce nel cartellone estivo di Go!2025&Friends,

il programma culturale promosso dalla Regione Fvg per celebrare

Nova Gorica-Gorizia Capitale europea della cultura 2025.

“La musica di Sting – ha aggiunto Anzil -, con il suo carisma e

la sua capacit? di parlare a generazioni diverse, ha saputo

incontrare e amplificare il valore simbolico di Villa Manin,

luogo emblema della nostra storia e della nostra cultura. Un

binomio perfetto tra tradizione e contemporaneit?, che rende

omaggio all’anima pi? autentica del Friuli Venezia Giulia”.

Il “Sting 3.0 World Tour” propone una rilettura energica e

moderna dei grandi successi dell’artista britannico, che si

presenta in una nuova formazione essenziale in trio, per offrire

al pubblico un’esperienza musicale intensa e coinvolgente.

L’appuntamento con Sting segna uno dei momenti pi? significativi

della stagione estiva a Villa Manin, confermando la volont? della

Regione di investire nella cultura come volano di sviluppo,

partecipazione e attrattivit?.

