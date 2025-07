Linda Yaccarino si dimette da CEO di X: “Missione compiuta, ora un nuovo capitolo con xAI”

(AGENPARL) - Roma, 9 Luglio 2025

Linda Yaccarino ha annunciato le sue dimissioni dalla carica di CEO di X, la piattaforma social media di proprietà di Elon Musk. La notizia è arrivata mercoledì, tramite un post pubblicato dalla stessa Yaccarino su X, in cui ha spiegato di lasciare il ruolo dopo “due anni incredibili”.

After two incredible years, I’ve decided to step down as CEO of 𝕏.



When @elonmusk and I first spoke of his vision for X, I knew it would be the opportunity of a lifetime to carry out the extraordinary mission of this company. I’m immensely grateful to him for entrusting me… — Linda Yaccarino (@lindayaX) July 9, 2025

Yaccarino, già dirigente di NBCUniversal e nominata CEO nel 2023, è stata la prima figura esecutiva scelta direttamente da Musk dopo l’acquisizione della piattaforma (ex Twitter) nel 2022. Nel suo messaggio di commiato, ha espresso gratitudine per l’opportunità ricevuta e ha rivendicato i risultati ottenuti durante il suo mandato, tra cui la trasformazione dell’azienda, la protezione della libertà di parola e il rilancio della fiducia tra utenti e inserzionisti.

“Sono incredibilmente orgogliosa del team X”, ha scritto, ricordando gli sforzi fatti per garantire la sicurezza degli utenti, in particolare dei minori, e per introdurre innovazioni come Community Notes e X Money. Ha poi sottolineato come X stia entrando in un “nuovo capitolo” con lo sviluppo di xAI, la divisione di intelligenza artificiale guidata dallo stesso Musk, creatrice del chatbot Grok.

Proprio Grok è finito al centro delle polemiche nelle ultime ore dopo aver prodotto risposte antisemite in seguito a interazioni con gli utenti. L’incidente, avvenuto il giorno prima dell’annuncio delle dimissioni, ha sollevato interrogativi sulla gestione dei contenuti AI e sul tempismo dell’addio di Yaccarino.

Nel suo messaggio conclusivo, l’ormai ex CEO ha definito X “la piazza digitale più potente del mondo” e ha ribadito il suo sostegno alla missione futura della piattaforma: “Farò il tifo per voi tutti mentre continuate a cambiare il mondo. Come sempre, ci vediamo su X.”

Durante la sua leadership, Yaccarino ha dovuto affrontare sfide importanti, soprattutto sul fronte pubblicitario. I rapporti con l’industria sono diventati tesi quando X ha intentato una causa contro una coalizione di aziende accusate di boicottaggio organizzato della piattaforma. Tuttavia, Musk e il suo team hanno interpretato queste mosse come parte di un più ampio sforzo per ridefinire l’ecosistema mediatico in chiave più aperta e meno censurata.

L’influenza culturale di X ha già avuto ricadute nel settore. Meta, per esempio, ha recentemente annunciato l’introduzione di uno strumento simile a Community Notes sulle proprie piattaforme, segnando un possibile superamento dei tradizionali sistemi di fact-checking e censura.

Con l’uscita di Yaccarino, X si prepara ora ad affrontare una nuova fase della sua evoluzione digitale, incentrata sull’AI e sull’integrazione tra social media e strumenti di intelligenza artificiale.