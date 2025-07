(AGENPARL) - Roma, 9 Luglio 2025

Wed 09 July 2025 Palestina, Barbera (Prc): "Le sanzioni USA contro Francesca Albanese sono

un fatto grave e inaccettabile”

“Condanniamo con fermezza la decisione del governo statunitense di imporre

sanzioni a Francesca Albanese, relatrice speciale dell’ONU per i diritti

umani nei Territori Palestinesi occupati. Si tratta di un vergognoso e

gravissimo attacco diretto e intimidatorio contro una voce autorevole e

indipendente che ha denunciato, con rigore e coraggio, la complicità di

grandi imprese nella guerra e nell’oppressione del popolo palestinese.

Colpire una funzionaria ONU per il suo lavoro istituzionale significa

minare il ruolo delle Nazioni Unite e il diritto alla verità sulle gravi

violazioni in corso a Gaza. Le sanzioni statunitensi rappresentano un

pericoloso precedente che criminalizza la solidarietà e la difesa dei

diritti umani.

Esprimiamo piena solidarietà a Francesca Albanese e chiediamo al governo

italiano e all’Unione Europea di difendere il suo operato, respingendo

questo atto di censura politica. È urgente sostenere chi denuncia

l’ingiustizia, rafforzare le mobilitazioni per i diritti del popolo

palestinese e promuovere la campagna di boicottaggio contro chi trae

profitto dall’occupazione”.

E’ quanto dichiara Giovanni Barbera della Direzione nazionale di

Rifondazione Comunista.