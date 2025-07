Cs. n.315 La Festa della Musica a Ragusa Ibla tre giorni di eventi + locandina

(AGENPARL) - Roma, 9 Luglio 2025

La Festa della Musica a Ragusa Ibla, tre giorni di eventi

La Festa della Musica triplica il suo successo arrivando a Ragusa Ibla per tre giorni di eventi gratuiti, dall’11 al 13 luglio. Con il patrocinio del Comune di Ragusa, il cuore barocco della città si trasformerà in un unico, grande palcoscenico a cielo aperto.

Il sindaco Peppe Cassì ha sottolineato l’importanza dell’evento, ormai parte integrante dell’estate ragusana: “Dopo Marina e il Centro, la Festa della Musica… triplica! Ibla sarà la cornice perfetta per una tre giorni fatta di artisti, band, spettacoli, emozioni. Una festa che è diventata parte della nostra estate e della nostra identità”.

Il programma, in sintesi, prevede per venerdì 11 luglio, un viaggio sonoro unico che dalle scale che congiungono Ragusa Superiore a Ibla, giunge all’Antico Mercato, tra cunti siciliani, cantastorie, omaggi a Lucio Battisti, tango e sonorità contemporanee.

Sabato 12 luglio Ibla si anima da Piazza Duomo a Corso XXV Aprile, ospitando oltre 30 concerti di generi diversi; dal neo soul al folk siciliano, dalle street band alle note medievali.

Domenica 13 luglio, il gran finale con suoni antichi e moderni, danze celtiche e ritmi popolari, per una vera festa di popolo che coinvolgerà l’intero quartiere.