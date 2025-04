Inaugurazione della Casa delle Associazioni “Dr. Giovanni Bacarini Morettini” e Celebrazione dell’Associazionismo a Todi

(AGENPARL) - Roma, 29 Aprile 2025

TODI (PG) – La Consolazione ETAB, storico ente di beneficenza della Città di Todi, insieme alle associazioni Avis Todi, Auser ALA Media Valle del Tevere e Lions Club di Todi è lieta di invitare la S.V. all’inaugurazione della neo istituita Casa delle Associazioni “Dr. Giovanni Bacarini Morettini” che si terrà sabato 3 maggio 2025, alle ore 12:00, presso la nuova sede in Todi, Piazza Umberto I, 6 (piano secondo).

Questo incontro rappresenta una preziosa occasione per celebrare insieme il significativo valore dell’associazionismo, da sempre riconosciuto e sostenuto da La Consolazione ETAB. La nuova Casa delle Associazioni ospiterà realtà importanti del territorio.

L’evento sarà un momento di condivisione e di ringraziamento per le proficue sinergie che negli anni La Consolazione ETAB e le associazioni del territorio hanno portato avanti con impegno e dedizione.

Il Presidente di La Consolazione ETAB, Dr. Leonardo Mallozzi, esprime la sua soddisfazione per questo importante traguardo: “L’istituzione della Casa delle Associazioni ‘Dr. Giovanni Bacarini Morettini’ testimonia l’impegno costante de La Consolazione nel supportare il tessuto associativo locale, motore di crescita sociale e di solidarietà per la nostra comunità. Siamo onorati di ospitare Avis Todi, Auser ALA Media Valle del Tevere e il Lions Club di Todi, con i quali condividiamo valori e obiettivi.”

L’associazione, infine, come nel recente passato è un modo di fare memoria dei benefattori o personaggi illustri che hanno speso la propria vita per la nostra comunità con gesti di concreta solidarietà.

La Casa è dedicata alla memoria del Dr. Giovanni Bacarini Morettini.

L ‘Opera Pia “Istituzione pro Orfane dr. Giovanni Bacarini-Morettini” è sorta nel 1940 in esecuzione del testamento della signora Morettini Elisa in Bacarini. Il patrimonio della istituzione fu incrementato con un lascito del comm. Ruggero Bacarini.

Il restauro è stato curato dall’Arch. Alessandro Comodini (Almasa Srl), dalla ditta appaltatrice Centro Italia Costruzioni Generali Srl e dall’Arch. Antonio Aino quale funzionario di ETAB e Responsabile del Progetto.

Il Presidente

Dr. Leonardo Mallozzi