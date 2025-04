Consegna dei Pettorali della 28° edizione della Half Marathon – Materiale distribuito durante la presentazione

(AGENPARL) - Roma, 29 Aprile 2025

(AGENPARL) – Tue 29 April 2025 Piacenza

Area di accoglienza presso

Arena Daturi/Palazzo Farnese

SABATO

DOMENICA

ore 15,15

ore 9,30

ore 9,30

SCOPRIPIACENZA CAMMINATA

ASSOCIAZIONI/

MINIMARATONA

ore 17,00

PEDIBUS

CAMMINATA 100% KM 2

PROGETTO VITA

http://www.placentiahalfmarathon.it

PLACENTIA

HALF MARATHON

KM 21,O97

corsa internazionale

su strada Fidal

IL PROGRAMMA

VENERDI’ 2/05

Arena Daturi – Viale Risorgimento

ore 19.00 – 24.00 Radio Sound Party

ingresso gratuito

ore 19.00 – 23.00 Food La Casa di iris

SABATO 3/05

Arena Daturi – Viale Risorgimento

ore 15.00 Apertura Centro Maratona:

distribuzione pettorali 28^ PHM

ore 15.15 Scopripiacenza

ore 12.00 – 23.00 Food La Casa di iris

ore 16.30 Hakuna Matata Festa dello Sport

ore 19.00 Radio Sound Party

ingresso gratuito

Piazza Cavalli – p.zzo Gotico

ore 16.30 Convegno Manupausa

Piazza Cavalli

ore 17.00 Partenza 100% Progetto Vita

ore 18.00 Presentazione Top Runners

DOMENICA 4/05

Arena Daturi – Viale Risorgimento

ore 7.00 Apertura Centro Maratona:

distribuzione pettorali 28^ PHM

ore 07.00 – 16.00 Food La Casa di iris

Piazza Cittadella

ore 9,30 Partenza 28^ PHM

PHM Staffetta 2^ edizione

Pubblico Passeggio

ore 9,30 Camminata delle Associazioni

ore 9,30 Minimaratona Pedibus-Unicef

Piazza Cavalli

dalle ore 10,30 alle ore 12,30

Arrivi 28^ PHM …a seguire premiazioni

Gli Eventi

Venerdì 2 maggio

Radio Sound Party

E’ un evento che celebra la musica e la cultura

degli anni ’90-2000.

Il 2 maggio 2025 dalle ore 19,00 alle 24.00,

l’Arena Daturi si trasformerà in un palcoscenico

esclusivo per “Gigi L’altro“, che renderà

omaggio alle hit intramontabili di Gigi

d’Agostino. Il programma proseguirà il 3

maggio, stessi orari con “Mighty Nineties“, una

vibrante serata al Ritmo degli anni ’90 che

saprà far rivivere i grandi successi di quegli

anni.

Sabato 3 maggio

Scopripiacenza

Partenza dall’Arena Daturi – ore 15,15

Realizzata grazie alla collaborazione di Ente

Farnese e Touring Club Piacenza è una

passeggiata culturale nel centro storico di

Piacenza, focalizzata sulla visita di parte delle

Mura Farnesiane alle quali è dedicata la 28^

Convegno ManuPausa

Menopausa e Benessere: Muoversi è la Chiave!

Convegno il 3 maggio dalle ore 16.30 nel

Salone di Palazzo Gotico di Piacenza, con

esperti che parleranno di menopausa, sport e

salute.

Hakuna Matata

Arena Daturi – dalle16,30

Una vera e propria festa dello Sport

organizzata da Acrobatic Fitness per ragazzi dai

3 ai 12 anni.

100% Progetto Vita – km 3

Partenza da Piazza Cavalli – ore 17.00

Breve percorso cittadino con partenza ed

arrivo in piazza Cavalli. Tutto il ricavato sarà

utilizzato dall’associazione Progetto Vita per

l’adeguamento dei defibrillatori delle scuole di

Piacenza. Ogni partecipante sarà “Testimonial”

ufficiale di Progetto Vita per un giorno.

Domenica 4 maggio

Placentia Half Marathon – km 21,097

Partenza da Piazza Cittadella- ore 9.30

Gara competitiva di corsa su strada, inserita nel

calendario internazionale CONI FIDAL. Partenza

da Piazza Cittadella ed arrivo in Piazza Cavalli.

All’ultima edizione hanno partecipato 1600 atleti

provenienti da tutte le regioni d’Italia e

dall’estero. Contemporaneamente e sullo stesso

percorso si correrà la 2^ edizione della PHM

Staffetta organizzata in collaborazione con CSI

Piacenza

Camminata delle Associazioni

e Minimaratona Pedibus – km 2

Partenza da Pubblico Passeggio- ore 9.30

E’ stato il successo più evidente delle ultime

edizioni. Partenza dal Pubblico Passeggio angolo

via Alberici ed arrivo all’Arena Daturi. Pedibus (il

progetto della scuola primaria di Piacenza

finalizzato a organizzare un sistema di

“accompagnamento in gruppo” a piedi dei

bambini lungo il percorso da casa a scuola per

tutto il periodo scolastico) ha partecipato con

circa 2000 bambini ed altrettanti genitori.

Nell’ultima edizione sono stati devoluti circa

6000 euro a Unicef.

Le associazioni di volontariato (alla camminata ci

si può iscrivere solo attraverso la propria

associazione) hanno partecipato con 1000

adesioni. Le associazioni possono far pagare il

biglietto d’iscrizione la cifra che ritengono più

opportuna e utilizzare il ricavato per i propri

scopi sociali.

Radio Sound Color

Arena Daturi – dalle ore 11.00

I 5.000 partecipanti della Minimaratona Pedibus

e della Camminata delle Associazioni, saranno

coinvolti in un percorso di colori e musica.

Ore 10.50 Arrivo partecipanti

Ore 11.00 Radio Sound Color

Progetto Vita, Salvati e Salvatori

L’Associazione Progetto Vita partecipa alla

28^ PHM coinvolgendo 21 persone “salvate”

defibrillatore

verranno

accompagnate da 21 salvatori, cioè da

personale che ha operato durante lo

svolgimento del soccorso: medici, infermieri,

volontari, appartenenti alle istituzioni e alle

forze dell’ordine. Ogni coppia di partecipanti

percorrerà 1 km, dandosi il cambio per 21

km. Tutti si congiungeranno al traguardo per

un arrivo comune. La manifestazione ha

come obiettivo la promozione della pratica

sportiva fondamentale per ogni persona,

come ricordato attraverso il progetto “Life

Style”, ed ancora di più per le persone che

hanno subito un problema cardiaco.

Medaglia di partecipazione

Come per ogni edizione la medaglia da

collezione che riceverà ogni arrivato, sarà

carica di significati. Ogni anno, la PHM

celebra un aspetto distintivo della storia e

della cultura piacentina, e per il 2025 il tema

è la celebrazione dei 500 anni dall’inizio della

costruzione delle Mura Farnesiane. Questo

anniversario,

verrà

valorizzato

anche

attraverso

magliette

l’iniziativa

Scopripiacenza e rappresenteranno un

autentico tributo alla storia della città.

Food Marathon – La Casa di Iris

Stand gastronomici all’interno dell’Arena

Daturi. Gli stand saranno aperti venerdì dalle

9.00 alle 23.00, sabato 3 maggio dalle 13,00 alle

23,00 e domenica 4 maggio dalle 07,00 alle

16,00.

Saranno gestiti da volontari di 2 proloco

piacentine che lavoreranno gratuitamente,

affichè tutto il ricavato dalla somministrazione

di alimenti e bevande possano essere utilizzati

per gli scopi istituzionali de La Casa di Iris.

Eventi Speciali

Premio Speciale Donatori di Sangue

L’AVIS in collaborazione con l’Associazione

Donatori Nati, ha istituito un premio speciale per

il primo uomo e la prima donna, per il più ed il

meno giovane Donatore di sangue o di plasma,

qualsiasi

associazione

nazionale

internazionale che arriverà al traguardo della

28^ PHM

Donatori in divisa

provinciale

Piacenza

prosegue

collaborazione con DonatoriNati, l’Associazione

Donatori e Volontari Personale Polizia di Stato e

Vigili del Fuoco. Sulla base di questa è stato

istituito un premio per il donatore /donatrice/

plasma/sangue (primo/a classificati) in servizio

nella provincia di Piacenza, appartenente alle

forze di Polizia/armate, VVF, secondo il

protocollo d’intesa firmato presso la Prefettura

di Piacenza nel 2022 denominato “Donatori in

divisa”

Disabilità e integrazione