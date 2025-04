INVITO STAMPA – A ROMA IL 30 APRILE LA PRESENTAZIONE DEL FESTIVAL DELL’APPENNINO CON I SUOI SEI MESI DI EVENTI

(AGENPARL) - Roma, 28 Aprile 2025

(AGENPARL) – Mon 28 April 2025 Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza

alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria

interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

INVITO STAMPA

A ROMA LA PRESENTAZIONE DEL FESTIVAL DELL’APPENNINO CON I SUOI SEI MESI DI EVENTI

mercoledì 30 aprile, ore 12, Sala Monumentale della Presidenza del Consiglio (Largo Chigi 19)

ROMA, 28 apr – Si terrà mercoledì 30 aprile a Roma, a partire dalle ore 12 presso la Sala Monumentale

della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Largo Chigi 19), la conferenza stampa di presentazione del

Festival dell’Appennino 2025, evento promosso dal Commissario straordinario al sisma 2016 e dal Bim

Tronto.

Alla conferenza stampa prenderanno parte il Commissario straordinario sisma 2016, Guido Castelli, il

Presidente del Bim Tronto Luigi Contisciani e il Direttore artistico del Festival, Carlo Lanciotti.

Il Festival dell’Appennino, inclusivo di natura, è una delle manifestazioni turistico-culturali ed

enogastronomiche più attese dell’anno, giunta alla sua sedicesima edizione. Nel corso dell’incontro

verranno illustrate le numerose iniziative che, a partire dall’inizio del mese di maggio e fino a ottobre, si

svolgeranno nei comuni nei territori delle quattro regioni comprese all’interno del cratere sisma 2016

(Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria) per far scoprire a visitatori e turisti i territori dell’Appennino centrale.

Anche quest’anno, dalle Marche la manifestazione si è estesa anche alle altre tre regioni coinvolte dal