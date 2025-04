(AGENPARL) - Roma, 28 Aprile 2025

(AGENPARL) – Mon 28 April 2025 **Emergenza frane, martedì sopralluogo di Monni a Montignoso**

Monia Monni, assessora regionale all’ambiente e alla protezione civile, si

recherà a Montignoso martedì 29 aprile per un sopralluogo sulle aree

interessate alle frane.

Alle 12.45, insieme a Gianni Lorenzetti, sindaco di Montignoso,

parteciperà ad un punto stampa organizzato presso Villa Shiff.

I colleghi giornalisti sono invitati a partecipare.

To forward this message, please do not use the forward button of your

email application, because this message was made specifically for you only.

Instead use the forward page