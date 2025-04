(AGENPARL) - Roma, 26 Aprile 2025

25 APRILE. BALDELLI (FDI),DETURPARE PATRIMONIO NON E' LIBERTA' MA VANDALISMO

“A Urbino, città simbolo del Rinascimento, per il giorno della Liberazione è stato vandalizzato il centro con scritte sui muri inneggianti antifascismo, resistenza, Gaza e Palestina. Deve essere chiaro che questa non è libertà d’espressione, ma semplice vandalismo che deturpa un patrimonio unico al mondo tutelato anche dell’Unesco. Chi compie questi atti non difende idee, ma offende la storia e la cultura italiana. Chiedo alle autorità di intervenire subito per individuare i responsabili di un atto di tale vigliaccheria e sfregio. Urbino merita rispetto”. Così il deputato di Fratelli d’Italia, Antonio Baldelli.

