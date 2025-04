(AGENPARL) - Roma, 24 Aprile 2025

Esequie Santo Padre. Roma 26 Aprile 2025

Arrivo a Roma dei bus turistici.

Per ottimizzare l’arrivo dei bus turistici in occasione dei funerali di Papa Francesco, Roma Servizi per la Mobilità ha inviato a 2372 operatori del settore una comunicazione via posta elettronica. In essa si ricorda la tipologia di permesso Grandi eventi che obbligatoriamente occorre acquistare, sul sito [ http://www.romamobilita.it/ | http://www.romamobilita.it ], per potere entrare in città e sostare solo in uno degli stalli appositamente attivati (consultabili sempre sul sito romamobilita.it).

In collaborazione con Viabilità Italia, Anas, Aiscat, Strada dei Parchi e Autostrade per l’Italia, Roma Servizi per la Mobilità ha inoltre realizzato messaggi da veicolare sui pannelli a messaggio variabile per ricordare le regole di accesso e sosta.

Roma, 24 aprile 2025