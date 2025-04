Comune di Courmayeur – Foto delle celebrazioni dell’80° anniversario della Giornata della Liberazione – 24 aprile 2025

(AGENPARL) - Roma, 24 Aprile 2025

In occasione della ricorrenza dell’80° anniversario della Giornata della Liberazione, l’Amministrazione comunale di Courmayeur, per permettere la partecipazione delle classi 3A e 3B delle scuole medie di Courmayeur, ha celebrato tale ricorrenza con un giorno di anticipo. La cerimonia si è tenuta alle ore 10.00 presso il Monumento della Libertà, con la deposizione di una corona di alloro, le letture delle scuole dell’Istituzione Scolastica Valdigne Mont Blanc, con i discorsi ufficiali dell’ANPI e del Sindaco, alla presenza dell’ANA, dell’ACRI, dei rappresentanti delle forze dell’ordine e delle associazioni di volontariato del territorio.

