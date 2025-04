Esce nelle sale italiane l’8 maggio “When It Rains in LA” l’horror-thriller di David M. Parks con Eric Roberts, Monroe Cline, Mike Ferguson

(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 23 April 2025 BIG PICTURE PRODUCTIONS

presenta

WHEN IT RAINS IN LA

UN FILM DI DAVID M. PARKS

ERIC ROBERTS | MONROE CLINE | MIKE FERGUSON | LESLIE STRATTON

dall’8 maggio nelle sale italiane

POPCORN DISTRIBUTION

BY LSPG

Logline breve

Il ricongiungimento con alcuni amici a Los Angeles diventa la via di fuga per una ragazza

dell’Europa dell’Est, segnata dall’orrore di aver perso il suo anziano compagno. Ma a LA, con il

risveglio della pioggia, riemerge il trauma che pensava di essersi lasciata alle spalle… e

qualcosa di ancora più oscuro.

Sinossi

A Los Angeles piove raramente, ma quando succede, accadono cose strane.

Sasha (interpretata da Monroe Cline), una bellissima ragazza dell’Europa dell’Est, arriva a Los

Angeles in cerca di rifugio e di un nuovo inizio, dopo la morte improvvisa e inspiegabile del suo

anziano compagno (interpretato da Eric Roberts). Lasciandosi alle spalle la vita che

conosceva, si riunisce con dei vecchi amici a LA nella speranza di sfuggire ai ricordi inquietanti

del suo passato.

Ma con l’arrivo della pioggia, eventi strani e inquietanti cominciano a manifestarsi,

costringendo Sasha ad aCrontare forze oscure e misteriose che la circondano. Una donna

enigmatica emerge dall’ombra, spingendo Sasha a confrontarsi con un passato che ha cercato

disperatamente di seppellire, e obbligandola ad aCrontare verità agghiaccianti che ha da

sempre rifiutato di accettare.

CAST ARTISTICO

Eric Roberts

Monroe Cline

SASHA

Leslie Stratton

Mike Ferguson

WILLIAM

Natasha Stricklin

TATIA

Thomas Gipson

HARRY

Taylor Brianna

ALICE

Paris Simone

LEESE

Mikki Masse

CAST TECNICO

Regia

David M. Parks

Sceneggiatura

John Sillup

Fotografia

Preston Weaver

Montaggio

George Lambriodes

Colonna sonora

Faïs

Produzione

Big Picture Productions

Prodotto da

John Sillup

Distribuzione Italia

PopoCorn Distrubution by LSPG Group

Genere

Horror – Thriller

Origine

USA, 2024

Durata

81’

NOTE DI REGIA

Come regista, c’è sempre una sorta di magia che si sprigiona quando la storia giusta incontra

il cast giusto. Con When It Rains in LA, ho avuto la straordinaria fortuna di lavorare con un

gruppo di giovani talenti, che hanno portato nei loro ruoli un’autenticità, un’energia e una

profondità incredibili. Le loro interpretazioni sono sincere e viscerali, proprio come la città

stessa: piena di promesse, di lotte e di momenti di rivelazione silenziosa. Ogni attore in questo

film ha una voce unica, e insieme formano un insieme potente, capace di elevare la narrazione

a qualcosa di profondamente emotivo e indimenticabile.

Una delle gioie più grandi di questo film è stata vedere la chimica che si è creata tra i nostri

talentuosi esordienti, che in molti modi incarnano la speranza e l’incertezza che

accompagnano il sogno di farcela in una città come Los Angeles. La loro passione per il

mestiere è tangibile, e non ho dubbi che il pubblico li rivedrà presto sullo schermo. Sono il

futuro del cinema, ed è stato un onore contribuire a dare vita alle loro voci sul grande schermo.

Detto questo, When It Rains in LA non sarebbe completo senza la presenza magnetica di Eric

Roberts. La sua interpretazione, sebbene breve, è semplicemente elettrizzante. La capacità di

Eric di dominare la scena con pochi dialoghi è la prova del suo straordinario talento. Non

interpreta semplicemente un ruolo, lo fa suo, dando al personaggio una tale complessità e un

tale carisma che il suo impatto continua a farsi sentire ben oltre la durata delle sue scene. Porta

nel film un peso e un’esperienza che si sposano perfettamente con l’energia del cast più

giovane, ricordandoci il potere di un grande attore, indipendentemente dal tempo che passa

sullo schermo.

Lavorare con volti nuovi e con attori aCermati è stato uno dei veri punti salienti di questo

progetto. Ogni interprete, dalle giovani promesse a Eric Roberts, ha dato un contributo unico a

questa storia, e credo che il pubblico potrà percepire quell’autenticità, quel cuore, e quel

legame innegabile tra i personaggi e le loro esperienze.

When It Rains in LA è una lettera d’amore alla città, alla sua gente, e ai momenti che ci

definiscono, per quanto fugaci possano essere. Spero che arrivi al cuore degli spettatori, e che

escano dalla sala toccati dalle interpretazioni, così come lo sono stato io nel dirigerle.

David “Mitch” Parks

CAST PRINCIPALE

ERIC ROBERTS

Eric Roberts è un attore prolifico con una carriera di oltre quarant’anni, noto per i suoi

ruoli diversi in film come Il Papa del Greenwich Village, Lo Specialista e The

Expendables. Con la reputazione di interpretare personaggi complessi e spesso

intensi, continua a portare la sua presenza distintiva in progetti televisivi e

cinematografici.

MONROE CLINE

Monroe Cline è un’attrice e scrittrice nota per le sue interpretazioni dinamiche in film

indipendenti e in televisione, tra cui “Goodbye Darling”. Con una naturale capacità di

ritrarre personaggi stratificati e sfaccettati, porta una miscela unica di profondità

emotiva e autenticità in ogni ruolo.

MIKE FERGUSON

Mike Ferguson è un attore e regista esperto, riconosciuto per il suo lavoro in ruoli sia

drammatici che comici in una varietà di generi. Con la sua forte presenza sullo schermo e

la sua versatilità in “The Swing of Things”, “Truth or Dare” della Blumhouse e nei video di

Mr. Beast, Mike continua a spingersi oltre i confini del suo mestiere, creando personaggi

memorabili che risuonano con il pubblico.

LESLIE STRATTON

Leslie Stratton è un’attrice versatile con un’ampia esperienza teatrale e cinematografica.

Conosciuta per le sue avvincenti interpretazioni in “The Swing of Things” e in “Truth or

Dare” della Blumhouse, porta una forte presenza emotiva nei suoi ruoli, aRascinando il

pubblico con la sua profondità e le sue sfumature.

FAIS AUTORE DELLA COLONNA SONORA

Nato a Rotterdam, nei Paesi Bassi, FAIS è cresciuto in un ambiente costantemente circondato

dalla musica. Scopre presto la sua personale serie di eroi, da Stevie Wonder, Ray Charles,

Michael Jackson a John Legend e Alicia Keys, ed è determinato a intraprendere la carriera di

cantautore e compositore fin da piccolo.