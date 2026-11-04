La NASA annuncia l’assegnazione di commesse per i ripetitori satellitari in banda Ka per le comunicazioni spaziali

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - Mercoledì la NASA ha selezionato tre aziende per sviluppare concetti di ritrasmissione spaziale in banda Ka compatibili con le attuali missioni spaziali, garantendo la continuità del servizio per i veicoli spaziali esistenti senza richiedere modifiche ai loro sistemi di bordo.
Attraverso questo progetto, la NASA mirerà ad acquisire soluzioni complete che includano elementi spaziali, terrestri, di lancio, operativi e di integrazione, come uno dei tanti clienti del mercato commerciale.
I finanziamenti, previsti dall’Appendice E dell’Appuntamento Generale dell’Agenzia per le Tecnologie Spaziali per l’Esplorazione (Next Space Technologies for Exploration Partnerships-3), sono contratti a prezzo fisso che offrono alla NASA la possibilità di fornire ulteriori finanziamenti fino al limite massimo previsto dal contratto, per passare dalla fase iniziale di sviluppo del concetto e di riduzione del rischio a una dimostrazione di volo in orbita. Il periodo iniziale di esecuzione va dal 4 novembre al 3 maggio 2027, con opzioni aggiuntive a prezzo fisso per proseguire i lavori fino al 2029.
I contraenti con il massimo potenziale di valore, comprensivo di tutte le opzioni future, sono:
- Astranis Space Technologies Corp. per 264,3 milioni di dollari.
- Global Enterprise Solutions Inc. per 340,4 milioni di dollari.
- Viasat Inc. per 460,9 milioni di dollari.
Questo lavoro, facilitato dal progetto Communications Services del programma SCaN (Space Communications and Navigation) dell’agenzia , supporta la decisione della NASA di dismettere gradualmente la flotta di satelliti Tracking and Data Relay e di adottare servizi commerciali per le missioni future. Oltre alle capacità commerciali attualmente in fase di sviluppo da parte dei partner industriali del programma, i servizi in banda Ka sono necessari per supportare alcune missioni in orbita che non possono realisticamente modificare l’hardware di volo o passare a servizi commerciali non compatibili.
NASA Announces Ka-Band Satellite Relay Awards for Space Communications.
NASA selected three companies on Wednesday to perform work to develop Ka-band space relay capability concepts that are compatible with current missions in space, ensuring service continuity for existing spacecraft without requiring modifications to their onboard systems.
Through this work, NASA will aim to acquire end-to-end solutions that include space, ground, launch, operations, and integration elements, as one of many customers in the commercial marketplace.
The awards, under the Next Space Technologies for Exploration Partnerships-3 Broad Agency Announcement Appendix E, are firm-fixed-price contracts that give NASA the option to provide additional funding up to the award limit to advance from initial concept development and risk reduction to an in-orbit flight demonstration. The initial period of performance runs from Nov. 4 through May 3, 2027, with additional priced options to continue work through 2029.
The contract awardees with maximum potential value inclusive of all future options are:
- Astranis Space Technologies Corp. for $264.3 million.
- Global Enterprise Solutions Inc. for $340.4 million.
- Viasat Inc. for $460.9 million.
Facilitated through the agency’s SCaN (Space Communications and Navigation) program’s Communications Services Project, this work supports NASA’s decision to gradually retire the Tracking and Data Relay Satellite fleet and adopt commercial services for future missions. In addition to the commercial capabilities currently under development by the program’s industry partners, Ka-band services are needed to support select in-orbit missions that cannot feasibly modify flight hardware or transition to non-compatible commercial services.