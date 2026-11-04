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Agroalimentare

Agricoltura, Mancini (FdI): con ColtivaItalia torna al centro

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - “Con il voto del Senato il ColtivaItalia diventa legge: oltre un miliardo di euro per l’agricoltura, approvato senza voti contrari. È un provvedimento che parla direttamente alla Lombardia e a Mantova, dove latte, carne, suini e cereali reggono l’economia di migliaia di famiglie”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Paola Mancini.

“I 300 milioni per la linea vacca-vitello finanziano l’incrocio tra vacche da latte e tori da carne, lo svezzamento e l’ingrasso dei vitelli nelle nostre stalle, con il 30 per cento riservato alla duplice attitudine carne-latte: una misura su misura per territori a forte vocazione lattiera come il nostro. Per la suinicoltura arrivano nuovi strumenti contro la peste suina africana; per i cereali, 300 milioni per le filiere strategiche e un credito d’imposta fino al 40 per cento per i contratti di filiera sul frumento italiano. E 150 milioni in tre anni sostengono le imprese agricole giovanili e femminili”.

“Il Governo Meloni e il ministro Lollobrigida hanno rimesso l’agricoltura al centro, e il voto di oggi lo conferma. Ora servono decreti attuativi rapidi, perché le risorse arrivino alle aziende nei primi mesi del 2027: seguirò questo passaggio insieme alla Regione Lombardia e alle organizzazioni agricole mantovane”, conclude Mancini.

(AGENPARL)
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