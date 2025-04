COMUNICATO STAMPA – Cinecittà World e Roma World Ponti da Kolossal tra adrenalina e divertimento

(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2025

I Ponti di Primavera portano un’irresistibile voglia di svago. Per le festività del 25 aprile e 1° maggio, Cinecittà World propone un’avventura cinematografica dove l’adrenalina si mescola al divertimento, tra spettacoli dal vivo, aree a tema, set iconici, 40 attrazioni ed esperienze uniche in Italia. Il Parco divertimenti del Cinema e della Tv di Roma mette d’accordo adulti e bambini con un viaggio che dalle oscurità di Inferno, la montagna russa indoor ispirata a Dante, porta sui tetti della Firenze del Rinascimento a bordo di Volarium, l’unico cinema volante in Italia, passando tra le inversioni da record della montagna russa Altair, fino alle discese mozzafiato del water ride Aktium, che conducono al selvaggio Far West sulle note di Ennio Morricone, non senza aver prima fatto visita ai dinosauri di Jurassic War.

Non solo attrazioni. Per i più curiosi, il Parco propone una Mostra esclusiva al Cinetour, dove tra le statue dei film, da ET a Cleopatra, passando per King Kong, Robocop e il Cimitero dei Morti Viventi, è possibile ammirare i bozzetti originali di Dante Ferretti, il tre volte premio Oscar che ha firmato le scenografie del Parco. Il percorso espositivo, ambientato nel Tempio di Erode, scenografia originale del film The Young Messiah, celebra i 10 anni di Cinecittà World e il suo legame con la grande storia del cinema attraverso video, disegni e progetti originali.

Anche gli spettacoli sono palcoscenico di emozioni dal vivo: la magia del cinema prende vita con i danzatori acrobati di Incanto, che volano sul palco con straordinarie coreografie aeree, portando in scena i quadri più iconici dei film Spider-Man, Avengers, Frozen e Harry Potter. L’azione esplode con Scuola di Polizia, lo stunt show più amato dal pubblico, che torna in una versione ancora più spettacolare, ricca di inseguimenti mozzafiato, acrobazie ed effetti speciali degni di un vero action movie.

Per i Ponti, Roma World offre uno speciale viaggio nel tempo. Un tuffo nel passato tra storia, natura e spettacolo per vivere una giornata da antichi romani immersi nel verde.

Qui gli ospiti vengono accolti in un autentico Villaggio dell’epoca, dove possono indossare tuniche e abiti tipici del periodo, cimentarsi nel Tiro con l’Arco guidati dall’Arciere, realizzare mosaici insieme alla sibilla e persino diventare Falconieri per un Giorno. Nell’arena, lo Spettacolo dei Gladiatori riporta in vita le sfide dei lottatori dell’antichità. Nel cielo, i rapaci si librano nello spettacolare Show di Falconeria, mentre il parco si anima con attività per ogni età, dall’antico Mercato al Tour botanico, proprio come duemila anni fa.

Imperdibile per gli amanti del cinema il Tour di Ben Hur: dal film kolossal del 1959 – pluripremiato con 11 Oscar – alla versione remake del 2016, è possibile visitare il set dove è stata girata la Corsa delle Bighe, una delle scene leggendarie della storia del cinema.

Per chi vuole immergersi anche nei sapori dell’epoca, la Taberna propone un pranzo a tema con piatti ispirati alla cucina dell’antica Roma: un perfetto mix tra gusto e storia per celebrare le feste in famiglia, immersi nel verde, in modo originale e coinvolgente.

