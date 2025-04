Celebrazioni, solidarietà, ma anche arte e sport nel fine settimana a Castiglione della Pescaia. Un minuto di silenzio in occasione delle esequie di Papa Francesco

(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2025

NOTA STAMPA

Celebrazioni, solidarietà, ma anche arte e sport nel fine settimana a Castiglione della Pescaia.

Nel rispetto del lutto nazionale, tutti gli eventi di questi giorni saranno svolti con la sobrietà dovuta al momento in ossequio alle esequie di Papa Francesco e saranno aperti da un minuto di silenzio.

In occasione dell’ 80° anniversario della Liberazione, a Castiglione della Pescaia si celebra il 25 aprile con la sezione ANPI “Mario Andreini” per onorare la memoria di chi ha combattuto per la libertà e la democrazia, per riflettere, ricordare e continuare a difendere i valori della Resistenza. La giornata prevede la deposizione di corone di fiori alle lapidi dei caduti partigiani, alle 9:45 in via della Libertà a Castiglione della Pescaia, alle 10:15 a Tirli in Piazza del Popolo, alle 10:45 a Buriano in Via Panoramica alla stele commemorativa del partigiano Siro Viggiani. Alle 11:15 a Vetulonia in Piazza E. Stefanì il ricordo dei partigiani vetuloniesi con canti e parole e la partecipazione del Coro Garibaldi d’Assalto e del parroco Don Fornaciari.

Con le suggestive sculture di Diego Rudellin in mostra da venerdì 25 aprile si inaugura la stagione espositiva all’Art Gallery dell’Hotel Lucerna di Castiglione della Pescaia.

Artista milanese di nascita e trentino d’adozione, Rudellin ha trasformato la sua passione per il corpo umano e per i materiali nobili in vere e proprie opere d’arte, modellate con rame, stagno e oro . Le sue creazioni, leggere e verticali, sanno esprimere allo stesso tempo forza, eleganza e introspezione . Il v ernissage venerdì 25 aprile alle 18:30.

Nel fine settimana tornano anche le visite guidate di primavera in uno dei luoghi più suggestivi del territorio, il Giardino d’arte contemporanea di Rodolfo Lacquaniti a Buriano, “Viaggio di Ritorno” . Sarà possibile visitare il parco con le maxi-installazioni create dal recupero e riciclo di materiali di scarto venerdì 25 aprile alle 11:00, sabato 26 alle 15:00 e domenica 27 alle 11:00. Un’occasione per scoprire la bellezza della natura, dell’arte e della memoria immersi nel cuore della Maremma.

Sabato 26 aprile una serata speciale di musica e solidarietà, organizzata dal Centro Commerciale Naturale di Castiglione della Pescaia per sostenere Irene Dari, giovane mamma che sta affrontando un duro percorso di cura e riabilitazione. Dalle 19:00 in Piazza Orto del Lilli il “Concerto per Irene” con The Groovin’ Groupies (rockin’ 60s band) e alle 21:00 Musica da Ripostiglio. L’evento è ad offerta.

Punta Ala dedica il fine settimana allo sport con ” Unpaved Roads Punta Ala 2025″ . Due giorni, il 26 e 27 aprile per un evento gravel che sarà un’esperienza immersiva tra natura, sport e avventura su due ruote, adatta a tutti i livelli, pedalando lungo sentieri mozzafiato, tra colline e boschi alla scoperta di paesaggi da cartolina.