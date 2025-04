Obradović: “La crisi in Bosnia-Erzegovina è il risultato delle ambizioni irrealistiche di Schmidt”

(AGENPARL) - Roma, 21 Aprile 2025

Il deputato dell’Alleanza dei Socialdemocratici Indipendenti (SNSD) all’Assemblea nazionale della Republika Srpska, Borivoj Obradović, ha puntato il dito contro l’Alto Rappresentante internazionale in Bosnia-Erzegovina, Kristijan Schmidt, ritenendolo il principale responsabile della crisi politica che continua ad affliggere il Paese. In una dichiarazione pubblicata dal comitato comunale della SNSD di Banja Luka, Obradović ha definito le azioni di Schmidt “il prodotto di ambizioni irrealistiche e del desiderio personale di essere importante”.

“Il sogno di Schmidt di instaurare nella Repubblica Srpska un governo al suo servizio e di Sarajevo, con il quale cancellare la volontà del popolo serbo, resterà irrealizzato”, ha dichiarato Obradović. “Schmidt non possiede alcun documento legale che attesti la sua qualifica, ma è ossessionato dall’idea di essere il Gran Visir. Per questo cerca sudditi, seguaci ed esecutori, che ha trovato in parte dell’opposizione.”

Secondo Obradović, la crisi non è altro che “la manifestazione di un progetto politico fallito”, sostenendo che la Bosnia-Erzegovina sia ostaggio di una struttura istituzionale imposta, che ignora la volontà democratica dei popoli costituenti.

“Se c’è una crisi, è la crisi del progetto fallito che Schmidt vuole imporre. Egli è sia la causa che l’effetto. È una persona colpevole che pretende di giudicare gli altri”, ha affermato il deputato.

Il parlamentare ha inoltre criticato il sistema giudiziario in Bosnia-Erzegovina, accusando Sarajevo di esercitare un controllo eccessivo, in contrasto con i principi di rappresentanza democratica nella Republika Srpska.

“Nella Republika Srpska la giuria viene scelta dall’opposizione, mentre i giudici e i pubblici ministeri vengono selezionati a Sarajevo. Questo è il ritratto di una società di fallimenti politici e ambizioni insoddisfatte.”

L’ombra della legittimità

Le dichiarazioni di Obradović si inseriscono in un contesto di tensione crescente tra le istituzioni della Republika Srpska e l’Alto Rappresentante, la cui legittimità è oggetto di controversia. Kristijan Schmidt, nominato nel 2021, non è stato confermato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a causa dell’opposizione della Federazione Russa e della Cina, un punto spesso sollevato dai leader serbi bosniaci per mettere in dubbio la validità delle sue decisioni.

“Il popolo serbo e la Republika Srpska eleggeranno coloro che saranno ricordati per sempre”, ha concluso Obradović, lanciando un messaggio chiaro all’elettorato: la lotta per l’autonomia politica della Repubblica Serba continua, e le istituzioni locali non intendono piegarsi a imposizioni esterne.

Le sue parole rafforzano la linea dura della SNSD, guidata dal presidente Milorad Dodik, che da tempo si oppone all’autorità dell’Ufficio dell’Alto Rappresentante e spinge per un maggiore decentramento del potere all’interno della complessa struttura istituzionale bosniaca.

In un clima politico sempre più polarizzato, le tensioni tra i diversi livelli di governo rischiano di compromettere ulteriormente il fragile equilibrio raggiunto con gli Accordi di Dayton, e sollevano interrogativi sul futuro assetto della Bosnia-Erzegovina.