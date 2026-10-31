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Politica Interna

Aeroporto di Montichiari, Almici (FdI): Con Amazon una svolta strategica per l’economia bresciana

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2026 - ​«L'inaugurazione del nuovo magazzino merci dell'aeroporto di Montichiari rappresenta un investimento cruciale per il nostro territorio. Nel primo semestre del 2026 il traffico cargo è cresciuto del 42% e a luglio ha superato il +50%. A questi dati positivi si aggiunge l'arrivo di Amazon, che ha trasferito qui le sue operazioni cargo da Milano Malpensa, arrivando a operare con quattro voli giornalieri per sei giorni alla settimana.
​Con un potenziale incremento stimato in 35-40 mila tonnellate annue di merci rispetto alle 31 mila del 2025, i volumi annuali dello scalo potrebbero più che raddoppiare. Il nuovo hub da 4.300 mq — frutto di un investimento di 10 milioni di euro — rientra in un Master Plan complessivo da 100 milioni e ha già portato all'assunzione di circa 200 lavoratori tra diretti e indiretti.
​Ma il valore dell'operazione va oltre i numeri: uno scalo cargo moderno e competitivo offre un supporto fondamentale alla straordinaria rete manifatturiera, industriale e agroalimentare bresciana, riducendo tempi e costi logistici per l'import/export. Montichiari deve diventare l'aeroporto di riferimento per le imprese lombarde.
​Ringrazio il Presidente della Commissione Trasporti della Camera, Salvatore Deidda: il suo intervento istituzionale è stato determinante per sbloccare la pratica in ENAC che per anni aveva bloccato lo sviluppo della struttura. Un grazie anche al Presidente del Gruppo SAVE, Enrico Marchi, e a tutti gli attori coinvolti. Ora continuiamo con l'attuazione del Master Plan per far diventare Brescia protagonista della logistica internazionale».
​Lo dichiara Cristina Almici, deputato bresciano di Fratelli d'Italia, presente questa mattina all'inaugurazione della nuova infrastruttura aeroportuale.

(AGENPARL)
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