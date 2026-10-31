Aeroporto di Montichiari, Almici (FdI): Con Amazon una svolta strategica per l’economia bresciana

(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2026 - «L'inaugurazione del nuovo magazzino merci dell'aeroporto di Montichiari rappresenta un investimento cruciale per il nostro territorio. Nel primo semestre del 2026 il traffico cargo è cresciuto del 42% e a luglio ha superato il +50%. A questi dati positivi si aggiunge l'arrivo di Amazon, che ha trasferito qui le sue operazioni cargo da Milano Malpensa, arrivando a operare con quattro voli giornalieri per sei giorni alla settimana.
Con un potenziale incremento stimato in 35-40 mila tonnellate annue di merci rispetto alle 31 mila del 2025, i volumi annuali dello scalo potrebbero più che raddoppiare. Il nuovo hub da 4.300 mq — frutto di un investimento di 10 milioni di euro — rientra in un Master Plan complessivo da 100 milioni e ha già portato all'assunzione di circa 200 lavoratori tra diretti e indiretti.
Ma il valore dell'operazione va oltre i numeri: uno scalo cargo moderno e competitivo offre un supporto fondamentale alla straordinaria rete manifatturiera, industriale e agroalimentare bresciana, riducendo tempi e costi logistici per l'import/export. Montichiari deve diventare l'aeroporto di riferimento per le imprese lombarde.
Ringrazio il Presidente della Commissione Trasporti della Camera, Salvatore Deidda: il suo intervento istituzionale è stato determinante per sbloccare la pratica in ENAC che per anni aveva bloccato lo sviluppo della struttura. Un grazie anche al Presidente del Gruppo SAVE, Enrico Marchi, e a tutti gli attori coinvolti. Ora continuiamo con l'attuazione del Master Plan per far diventare Brescia protagonista della logistica internazionale».
Lo dichiara Cristina Almici, deputato bresciano di Fratelli d'Italia, presente questa mattina all'inaugurazione della nuova infrastruttura aeroportuale.
(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2026 - «L'inaugurazione del nuovo magazzino merci dell'aeroporto di Montichiari rappresenta un investimento cruciale per il nostro territorio. Nel primo semestre del 2026 il traffico cargo è cresciuto del 42% e a luglio ha superato il +50%. A questi dati positivi si aggiunge l'arrivo di Amazon, che ha trasferito qui le sue operazioni cargo da Milano Malpensa, arrivando a operare con quattro voli giornalieri per sei giorni alla settimana.