PERCHÉ ADERIRE AL MARCHIO DE.C.O? IL COMUNE DI FERRARA VALORIZZA LE ECCELLENZE DEL TERRITORIO

ECCELLENZE DEL TERRITORIO

Si è svolto oggi, venerdì 30 ottobre, presso il PalaSimaBio di Piazza

Municipale, il tradizionale appuntamento dedicato al marchio De.C.O.

Ferrara – Denominazione Comunale di Origine del Comune di Ferrara, in

collaborazione con l'Associazione provinciale Strada dei Vini e dei Sapori,

le Associazioni di categoria, i produttori locali e le Pro loco.

L'iniziativa, inserita nel programma del Ferrara Food Festival, prima

manifestazione cittadina a essere valorizzata attraverso il percorso

De.C.O., è stata dedicata alla promozione e alla riconoscibilità delle

del marchio come strumento per dare maggiore visibilità alle specialità

ferraresi e promuovere le tradizioni e le competenze che caratterizzano il

territorio in un ottica di sistema.

Ad aprire la conferenza sono stati l'assessore al Commercio e allo Sviluppo

economico, Francesco Carità, e Massimiliano Urbinati, presidente

dell'Associazione provinciale Strada dei Vini e dei Sapori e preside

dell'Istituto Vergani Navarra. Nei loro interventi hanno illustrato il

percorso di valorizzazione del marchio De.C.O. Ferrara, sottolineando

l'importanza di fare rete e mettere a fattor comune le competenze e le

risorse del territorio. La collaborazione tra istituzioni, associazioni,

imprese e produttori rappresenta infatti un'opportunità per costruire un

circolo virtuoso di crescita condivisa, in cui la promozione delle singole

eccellenze contribuisce a rafforzare l'intero tessuto economico locale,

generando nuove sinergie e occasioni di sviluppo per tutta la comunità.

In questa prospettiva, il Dirigente Fabrizio Magnani e Ludovica Baraldi del

Servizio Sviluppo economico del Comune di Ferrara hanno approfondito il

ruolo del progetto De.C.O. nell'ambito degli Hub urbani, dove la

valorizzazione dei prodotti tipici si integra con quella delle botteghe

storiche, dei ristoranti tipici e con le opportunità offerte dai bandi di

finanziamento alle imprese, di prossima apertura, in collaborazione con la

Camera di commercio. Un approccio integrato che punta a rafforzare

l'identità commerciale e produttiva della città, creando sinergie tra

istituzioni, associazioni, attività economiche e produttori locali e

facendo della promozione delle eccellenze ferraresi un motore di sviluppo

per l'intero territorio.

I rappresentanti dell'Associazione Strada dei Vini e dei Sapori, Silvia

Bozzato e Luca Deserti, hanno presentato le iniziative dedicate alla

promozione del marchio e dei prodotti presso gli operatori locali, con

l'obiettivo di diffonderne la conoscenza e ampliare il numero delle

attività aderenti al registro De.C.O. Sono state inoltre presentate le

azioni messe in campo per favorire il coinvolgimento delle attività

economiche dell'Hub urbano nella manifestazione Ferrara Food Festival,

rafforzando il legame tra la promozione delle eccellenze locali e la

valorizzazione del tessuto commerciale cittadino.

Il prof. chef Liborio Trotta, membro della Commissione De.C.O. insieme alla

dott.ssa Gloria Minarelli, anch'essa presente, ha illustrato lo spirito

dell'attività svolta dalla Commissione, che fin dalle prime fasi affianca

tecnicamente il Comune. Un impegno che si rinnova anche grazie alla

collaborazione con la Scuola Alberghiera, portando le specialità De.C.O. in

occasione di appuntamenti nazionali e internazionali.

Spazio anche alle testimonianze di alcuni operatori e rappresentanti delle

associazioni di categoria quali Cristiano Pirani di Chocolat, presidente

CNA Dolciari e Panificatori; Raffaele Bulgarelli di Dolciaria Tina; Massimo

Cappelli de Le Delizie, presidente provinciale panificatori Confartigianato

Ferrara; Matteo Musacci de La Bottega del Pane, presidente

FIPE-Confcommercio Emilia-Romagna; Alessandro Orsatti di Orsatti Group,

presidente FIESA-Confesercenti Ferrara che hanno permesso di raccogliere

esperienze, interesse e apprezzamento nei confronti del progetto.

Sono intervenuti inoltre Monica Negrini, vicepresidente della Pro Loco di

Ferrara e organizzatrice di Autunno Ducale, manifestazione che rappresenta

un'importante occasione per promuovere il valore delle produzioni locali,

della biodiversità e della tutela delle identità territoriali, in contrasto

ai processi di omologazione legati alla globalizzazione anche attraverso il

percorso De.C.O. e

A concludere il giro degli interventi, Monica Negrini, vicepresidente della

Pro Loco di Ferrara e organizzatrice di Autunno Ducale, ha sottolineato

l'importanza della manifestazione nella promozione delle produzioni locali,

della biodiversità e della tutela delle identità territoriali, anche

attraverso il percorso De.C.O., in contrasto ai processi di omologazione

legati alla globalizzazione. Giovanni Pecorari, presidente della Pro Loco

di Pontelagoscuro, realtà profondamente legata alla tradizione del

Mandurlin dal Pont, ha posto l'accento sul valore fondamentale di questo

prodotto De.C.O. come elemento di identità e memoria collettiva, capace di

custodire e tramandare la storia di un borgo che fu quasi completamente

distrutto.

A conclusione della presentazione, una degustazione di prodotti preparati

dagli allievi dell'Istituto Vergani e forniti dai produttori partecipanti,

ha offerto l'occasione di conoscere e apprezzare direttamente tutte e 7 le

specialità del paniere della De.C.O. Ferrara: Brazadlin – Biscotto

Casereccio di Ferrara, Mandurlin dal Pont – secolare specialità di

Pontelagoscuro, Pane Ferrarese, Ricciolina Ferrarese, Tenerina ferrarese,

Pasticcio di maccheroni alla ferrarese e Zia ferrarese.

L'incontro ha confermato il valore del marchio De.C.O. Ferrara come

strumento di promozione delle eccellenze, sostegno alle attività economiche

e valorizzazione del patrimonio produttivo e culturale della città. Un

percorso condiviso che punta a rafforzare la rete territoriale e a generare

opportunità di crescita per l'intero territorio.

*Ferrara Rinasce*

*Comune di Fe