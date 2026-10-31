PERCHÉ ADERIRE AL MARCHIO DE.C.O? IL COMUNE DI FERRARA VALORIZZA LE ECCELLENZE DEL TERRITORIO

(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2026 - ECCELLENZE DEL TERRITORIO
Si è svolto oggi, venerdì 30 ottobre, presso il PalaSimaBio di Piazza
Municipale, il tradizionale appuntamento dedicato al marchio De.C.O.
Ferrara – Denominazione Comunale di Origine del Comune di Ferrara, in
collaborazione con l'Associazione provinciale Strada dei Vini e dei Sapori,
le Associazioni di categoria, i produttori locali e le Pro loco.
L'iniziativa, inserita nel programma del Ferrara Food Festival, prima
manifestazione cittadina a essere valorizzata attraverso il percorso
De.C.O., è stata dedicata alla promozione e alla riconoscibilità delle
del marchio come strumento per dare maggiore visibilità alle specialità
ferraresi e promuovere le tradizioni e le competenze che caratterizzano il
territorio in un ottica di sistema.
Ad aprire la conferenza sono stati l'assessore al Commercio e allo Sviluppo
economico, Francesco Carità, e Massimiliano Urbinati, presidente
dell'Associazione provinciale Strada dei Vini e dei Sapori e preside
dell'Istituto Vergani Navarra. Nei loro interventi hanno illustrato il
percorso di valorizzazione del marchio De.C.O. Ferrara, sottolineando
l'importanza di fare rete e mettere a fattor comune le competenze e le
risorse del territorio. La collaborazione tra istituzioni, associazioni,
imprese e produttori rappresenta infatti un'opportunità per costruire un
circolo virtuoso di crescita condivisa, in cui la promozione delle singole
eccellenze contribuisce a rafforzare l'intero tessuto economico locale,
generando nuove sinergie e occasioni di sviluppo per tutta la comunità.
In questa prospettiva, il Dirigente Fabrizio Magnani e Ludovica Baraldi del
Servizio Sviluppo economico del Comune di Ferrara hanno approfondito il
ruolo del progetto De.C.O. nell'ambito degli Hub urbani, dove la
valorizzazione dei prodotti tipici si integra con quella delle botteghe
storiche, dei ristoranti tipici e con le opportunità offerte dai bandi di
finanziamento alle imprese, di prossima apertura, in collaborazione con la
Camera di commercio. Un approccio integrato che punta a rafforzare
l'identità commerciale e produttiva della città, creando sinergie tra
istituzioni, associazioni, attività economiche e produttori locali e
facendo della promozione delle eccellenze ferraresi un motore di sviluppo
per l'intero territorio.
I rappresentanti dell'Associazione Strada dei Vini e dei Sapori, Silvia
Bozzato e Luca Deserti, hanno presentato le iniziative dedicate alla
promozione del marchio e dei prodotti presso gli operatori locali, con
l'obiettivo di diffonderne la conoscenza e ampliare il numero delle
attività aderenti al registro De.C.O. Sono state inoltre presentate le
azioni messe in campo per favorire il coinvolgimento delle attività
economiche dell'Hub urbano nella manifestazione Ferrara Food Festival,
rafforzando il legame tra la promozione delle eccellenze locali e la
valorizzazione del tessuto commerciale cittadino.
Il prof. chef Liborio Trotta, membro della Commissione De.C.O. insieme alla
dott.ssa Gloria Minarelli, anch'essa presente, ha illustrato lo spirito
dell'attività svolta dalla Commissione, che fin dalle prime fasi affianca
tecnicamente il Comune. Un impegno che si rinnova anche grazie alla
collaborazione con la Scuola Alberghiera, portando le specialità De.C.O. in
occasione di appuntamenti nazionali e internazionali.
Spazio anche alle testimonianze di alcuni operatori e rappresentanti delle
associazioni di categoria quali Cristiano Pirani di Chocolat, presidente
CNA Dolciari e Panificatori; Raffaele Bulgarelli di Dolciaria Tina; Massimo
Cappelli de Le Delizie, presidente provinciale panificatori Confartigianato
Ferrara; Matteo Musacci de La Bottega del Pane, presidente
FIPE-Confcommercio Emilia-Romagna; Alessandro Orsatti di Orsatti Group,
presidente FIESA-Confesercenti Ferrara che hanno permesso di raccogliere
esperienze, interesse e apprezzamento nei confronti del progetto.
Sono intervenuti inoltre Monica Negrini, vicepresidente della Pro Loco di
Ferrara e organizzatrice di Autunno Ducale, manifestazione che rappresenta
un'importante occasione per promuovere il valore delle produzioni locali,
della biodiversità e della tutela delle identità territoriali, in contrasto
ai processi di omologazione legati alla globalizzazione anche attraverso il
percorso De.C.O. e
A concludere il giro degli interventi, Monica Negrini, vicepresidente della
Pro Loco di Ferrara e organizzatrice di Autunno Ducale, ha sottolineato
l'importanza della manifestazione nella promozione delle produzioni locali,
della biodiversità e della tutela delle identità territoriali, anche
attraverso il percorso De.C.O., in contrasto ai processi di omologazione
legati alla globalizzazione. Giovanni Pecorari, presidente della Pro Loco
di Pontelagoscuro, realtà profondamente legata alla tradizione del
Mandurlin dal Pont, ha posto l'accento sul valore fondamentale di questo
prodotto De.C.O. come elemento di identità e memoria collettiva, capace di
custodire e tramandare la storia di un borgo che fu quasi completamente
distrutto.
A conclusione della presentazione, una degustazione di prodotti preparati
dagli allievi dell'Istituto Vergani e forniti dai produttori partecipanti,
ha offerto l'occasione di conoscere e apprezzare direttamente tutte e 7 le
specialità del paniere della De.C.O. Ferrara: Brazadlin – Biscotto
Casereccio di Ferrara, Mandurlin dal Pont – secolare specialità di
Pontelagoscuro, Pane Ferrarese, Ricciolina Ferrarese, Tenerina ferrarese,
Pasticcio di maccheroni alla ferrarese e Zia ferrarese.
L'incontro ha confermato il valore del marchio De.C.O. Ferrara come
strumento di promozione delle eccellenze, sostegno alle attività economiche
e valorizzazione del patrimonio produttivo e culturale della città. Un
percorso condiviso che punta a rafforzare la rete territoriale e a generare
opportunità di crescita per l'intero territorio.
*Ferrara Rinasce*
*Comune di Fe