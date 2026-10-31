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Sicilia

Filiera agroalimentare, graduatorie definitive delle misure di sostegno da 56 milioni. Sammartino: «Favoriamo la competitività delle aziende»

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2026 - Sono state pubblicate le graduatorie definitive del bando sulle misure di sostegno alla filiera agroalimentare siciliana per un valore complessivo di 56 milioni di euro. La dotazione finanziaria è così ripartita: 30 milioni per gli investimenti produttivi, 25 milioni per la trasformazione e un milione per la cooperazione. L'intervento Pif (Progetti integrati di filiera) mira a potenziare i legami tra i diversi attori del comparto.

«Favoriamo la competitività delle nostre aziende con investimenti mirati a rafforzare l'intera filiera – dichiara l'assessore regionale all'Agricoltura, allo sviluppo rurale e alla pesca mediterranea, Luca Sammartino –. Mettiamo al centro chi produce, chi trasforma e chi commercializza le nostre eccellenze, innovando le imprese per promuovere lo sviluppo economico della nostra terra».

Il decreto e le graduatorie sono disponibili [ | a questo indirizzo ] .

rf/at

(AGENPARL)
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