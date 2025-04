(AGENPARL) - Roma, 21 Aprile 2025

Il ricordo dell’Opera di Santa Maria del Fiore per la morte di Papa Francesco

La bellezza può essere e deve essere al servizio di tutti soprattutto degli ultimi

“Abbiamo ancora davanti agli occhi le immagini di Papa Francesco, nel 2015, prima con gli occhi che guardano in alto in Battistero e poi l’ingresso nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore. Il suo richiamo all’Umanesimo e alla bellezza”.

Così il presidente Luca Bagnoli e il consiglio dell’Opera di Santa Maria del Fiore ricordano il Pontefice nel giorno della sua morte rivivendo l’incontro con lui, nel giugno del 2021, quando Papa Francesco ha ricevuto una rappresentanza della Chiesa e della Città di Firenze, guidata dall’allora arcivescovo, il cardinale Giuseppe Betori. “In quella occasione l’Opera di Santa Maria del Fiore donò al Papa un volume dedicato alla Cupola del Brunelleschi, parte della Cattedrale dalla quale, come detto, prese le mosse nel suo discorso al Convegno della Chiesa italiana del 10 novembre 2015″.Un Papa che ha sempre saputo stare accanto agli ultimi, che ha lavorato per la pace nel mondo – ha proseguito Bagnoli, rifacendosi ancora al discorso del 2015, quando volle ricordare quanto ci è stato lasciato da chi ci ha preceduto nei secoli. “Siamo qui a Firenze, città della bellezza – disse -. Quanta bellezza in questa città è stata messa a servizio della carità! Penso allo Spedale degli Innocenti, ad esempio”, concluse, perché bellezza può essere e deve essere al servizio di tutti soprattutto degli ultimi.

Firenze, 21 aprile 2025

