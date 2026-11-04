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Agroalimentare

SI DEL SENATO AL COLTIVAITALIA, CONFAGRICOLTURA: OTTIMO STANZIAMENTO DI RISORSE AL SETTORE. ORA ACCELERARE ATTUAZIONE COINVOLGENDO LE ORGANIZZAZIONI AGRICOLE 

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - Confagricoltura accoglie positivamente il via libera del Senato al ColtivaItalia, che mette in campo un importante stanziamento di risorse per il settore primario. Un intervento necessario e atteso, a sostegno delle imprese agricole che necessitano oggi di strumenti concreti per affrontare una fase di particolare criticità; nonché un grande raggiungimento, vista l’assenza di voti contrari, che conferma la strategicità del comparto.

La Confederazione esprime particolare apprezzamento per gli interventi dedicati al ricambio generazionale e al sostegno dell’imprenditoria femminile. Giovani e donne rappresentano, infatti, due leve fondamentali per il futuro del settore agricolo. Positivo anche il sostegno alla diversificazione delle attività aziendali attraverso la valorizzazione dell’enoturismo e dell’oleoturismo: strumenti importanti per rafforzare il legame tra agricoltura, territorio e sviluppo economico delle aree interne. In tema di sicurezza sul lavoro, proprio su impulso di Confagricoltura, bene l’ampliamento dei termini per effettuare la formazione obbligatoria dei lavoratori agricoli stagionali.

Confagricoltura sottolinea ora l’importanza di procedere rapidamente con la fase attuativa del provvedimento, affinché le risorse possano tradursi nel breve in misure concrete a beneficio delle imprese. A questo proposito, Palazzo della Valle ritiene fondamentale che si avvii al più presto un confronto con le Organizzazioni per individuare l’allocazione delle risorse che non hanno una destinazione specifica, in particolare quelle previste dal Fondo per la Sovranità alimentare e i 300milioni destinati alle filiere strategiche. È importante che queste disponibilità siano indirizzate secondo un ordine di priorità dettato dai comparti produttivi maggiormente sotto pressione.

(AGENPARL)
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