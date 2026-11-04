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Politica Interna

SANAC, S. LICHERI (M5S): URSO SPIEGHI PERCHÉ HA LASCIATO FUORI ASSEMINI, NON SI SACRIFICHI UN ALTRO PEZZO DELL’INDUSTRIA SARDA

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - “Il 2 luglio, rispondendo a una mia interrogazione, il ministro Urso aveva assicurato che l’obiettivo del Governo era salvaguardare tutti gli stabilimenti Sanac e tutti i lavoratori. A distanza di pochi mesi, tre stabilimenti sono stati ceduti, mentre Assemini è rimasta fuori dall’operazione e senza una prospettiva certa. Voglio sapere che fine abbia fatto quell’impegno e soprattutto quale futuro il Governo intenda garantire ai lavoratori diretti e agli addetti dell’indotto”. Lo dichiara la senatrice sarda del M5S Sabrina Licheri, annunciando una nuova interrogazione al ministro Urso.

“Non possiamo accettare che Assemini diventi l’ennesimo pezzo di industria sarda sacrificato nell’indifferenza del Governo. Non basta che ci sia qualcuno interessato ad acquisire lo stabilimento: serve un progetto industriale serio, valorizzare i lavoratori e preservare la produzione di materiali refrattari. Assemini ha bisogno di un futuro industriale, non di un progetto che puzza di discarica. Il ministro chiarisca lo stato della nuova manifestazione di interesse, indichi tempi certi per la decisione e garantisca nel frattempo la manutenzione e la custodia degli impianti. I lavoratori non possono continuare a vivere di attese e promesse. Urso dica chiaramente se intende mantenere gli impegni presi o se anche Assemini è destinata a essere abbandonata” conclude.

(AGENPARL)
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