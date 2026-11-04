Agricoltura, Farolfi (FdI): con ColtivaItalia riconoscimento danni da alluvione per agricoltori Emilia-Romagna

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - “Oggi, in Senato, abbiamo approvato il ColtivaItalia. Un importante provvedimento, finanziato con più di un miliardo di euro, che vuole difendere l’agricoltura mettendo le imprese nelle condizioni di produrre e garantire un futuro a chi sceglie di lavorare la terra: 300 milioni per le filiere strategiche, 300 milioni per l’allevamento, 300 milioni per il Piano olivicolo nazionale, 150 milioni per sostenere l’imprenditoria agricola e giovanile attraverso la misura Più Impresa. Ai giovani agricoltori vengono messi a disposizione più di 8000 ettari di terreni Ismea in comodato gratuito per 10 anni con la possibilità, dopo i 10 anni, di acquistarli al 50% del valore iniziale. Ma tra le norme del ColtivaItalia ce n’è una in particolare considerevole per l’Emilia-Romagna: il riconoscimento dei danni da alluvione anche a quegli agricoltori che, avendo le loro terre in collina, non erano stati rilevati dal satellite Copernicus. Un errore tecnico che, però, impediva loro di essere beneficiari dei ristori. Finalmente anche per loro sarà previsto un indennizzo e di questo ringrazio il Governo e in particolare il Ministro Lollobrigida che non è rimasto insensibile alle richieste del nostro territorio”.
Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Marta Farolfi, componente della Commissione Ambiente di Palazzo Madama.