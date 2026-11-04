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Agroalimentare

COLTIVITALIA, VOTO UNANIME. FALLUCCHI (FDI): UN GRANDE SEGNALE DI UNITÀ E ATTENZIONE VERSO IL FUTURO DELL’AGRICOLTURA ITALIANA

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - “Il voto unanime su Coltivaitalia è già di per sé un grande segnale. Non era scontato e proprio per questo assume un significato ancora più importante”.

Così la senatrice di Fratelli d’Italia Annamaria Fallucchi commenta il voto unanime sul provvedimento Coltivaitalia, sottolineando il valore politico e istituzionale di una convergenza che mette al centro il futuro dell’agricoltura italiana.

“Quando si riesce a trovare una condivisione così ampia su un tema strategico per il nostro Paese, significa che si riconosce il valore dell’agricoltura e il ruolo fondamentale che essa svolge per la nostra economia, per la tutela del territorio, per la sicurezza alimentare e per la salvaguardia delle nostre tradizioni. Coltivaitalia – prosegue Fallucchi – rappresenta un’occasione per dare risposte concrete alle imprese agricole, sostenere chi lavora quotidianamente nei campi, favorire il ricambio generazionale e rafforzare la competitività di un settore che è parte integrante della nostra identità nazionale. L’agricoltura non è soltanto un comparto economico: è presidio dei territori, lavoro, cultura, qualità e futuro. Per questo è importante che attorno a queste politiche si costruisca una responsabilità condivisa. L’unanimità di oggi dimostra che, quando si parla del futuro del Paese e delle sue eccellenze, è possibile lavorare insieme.

Da senatrice e da rappresentante di un territorio che conosce bene il valore e le potenzialità del mondo agricolo, continuerò a portare avanti questo impegno con convinzione. Dobbiamo mettere gli agricoltori nelle condizioni di investire, crescere e guardare al futuro con fiducia. Oggi il segnale è chiaro: l’agricoltura italiana merita attenzione e il suo futuro è una responsabilità di tutti”, conclude la senatrice Fallucchi.

(AGENPARL)
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