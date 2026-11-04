Scuola, Miele (Lega): Ferrari-Hertz Roma inagibile, protesta non degeneri in violenze

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - Roma, 4 nov. – "Muri presi a martellate, porte divelte, estintori svuotati, impianti antincendio manomessi. Quello che è accaduto nella succursale dell'istituto Ferrari-Hertz di Roma non è una protesta: è la distruzione di un bene di tutti. Circa 250mila euro di danni in una scuola appena ristrutturata, oggi inagibile, con il rischio che a pagare siano proprio gli studenti, costretti alla didattica a distanza o ai doppi turni. Le svastiche, poi, sono un fatto gravissimo. Lo diciamo proprio nella giornata in cui ricordiamo chi ha dato la vita per un'Italia libera: la scuola deve essere il luogo della memoria e del rispetto, non dell'odio.
Le risorse per le scuole ci sono. Questo Governo ha investito 13 miliardi nell'edilizia scolastica, tra fondi nazionali e PNRR, e ha già rinnovato oltre 12mila edifici. Ad agosto il Ministro Valditara ha firmato un nuovo decreto per la sicurezza sismica e gli interventi urgenti. Ogni euro distrutto è un euro tolto a una scuola che ne ha bisogno. La protesta e la manifestazione del dissenso non possono degenerare in violenze. Penso anche al liceo artistico Buonarroti di Latina, dove in questi giorni gli studenti protestano in modo pacifico segnalando bagni che si allagano e problemi all'edificio. Le loro richieste meritano ascolto e risposte concrete: per questo chiederò alla Provincia di Latina di verificare subito la situazione e di intervenire, utilizzando le risorse disponibili. Il diritto di manifestare va sempre garantito. Ma chi devasta deve risarcire i danni, e chi vuole migliorare la scuola trova nelle istituzioni e nelle Consulte studentesche, che il Ministero ha convocato proprio in questi giorni, un interlocutore pronto ad ascoltare".
(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - Roma, 4 nov. – "Muri presi a martellate, porte divelte, estintori svuotati, impianti antincendio manomessi. Quello che è accaduto nella succursale dell'istituto Ferrari-Hertz di Roma non è una protesta: è la distruzione di un bene di tutti. Circa 250mila euro di danni in una scuola appena ristrutturata, oggi inagibile, con il rischio che a pagare siano proprio gli studenti, costretti alla didattica a distanza o ai doppi turni. Le svastiche, poi, sono un fatto gravissimo. Lo diciamo proprio nella giornata in cui ricordiamo chi ha dato la vita per un'Italia libera: la scuola deve essere il luogo della memoria e del rispetto, non dell'odio.