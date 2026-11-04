Agricoltura. Malaguti (FdI): Con Coltivaitalia manteniamo impegno in difesa di agricoltori

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - “Con l’approvazione del ColtivaItalia sosteniamo il mondo agricolo con un investimento di oltre un miliardo di euro. Un nuovo impegno mantenuto dal governo Meloni e dal ministro Lollobrigida con un provvedimento che dedica attenzione ai giovani, alla ricerca e all’innovazione, alla zootecnia e olivicoltura, difendendo la nostra sovranità alimentare. Malgrado una congiuntura internazionale che certamente non aiuta, a causa delle guerre e del caro carburante, l’impegno verso un nostro settore primario non viene meno. Continuiamo a mantenere la promessa di essere sempre dalla parte di agricoltori e pescatori”.
Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Mauro Malaguti