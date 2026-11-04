AGRICOLTURA, RIGHINI: «APPROVAZIONE COLTIVA ITALIA PASSAGGIO DECISIVO PER IL FUTURO DEL SETTORE»

«L’approvazione del disegno di legge Coltiva Italia rappresenta un passaggio decisivo per il futuro dell’agricoltura italiana.

Si tratta, infatti, di un provvedimento che guarda al futuro, sostenendo concretamente le imprese, rafforzando le nostre filiere produttive e che affronta alcune delle sfide più importanti per il nostro sistema agricolo: dalla competitività delle imprese al ricambio generazionale, dal sostegno alla zootecnia alla valorizzazione delle produzioni nazionali, fino alla tutela delle filiere strategiche. È una visione che condividiamo pienamente e che riconosce all’agricoltura non soltanto un ruolo economico, ma anche una funzione essenziale nella salvaguardia dei territori, nella sicurezza alimentare e nella difesa della nostra identità produttiva».

Lo dichiara l’assessore al Bilancio, alla Programmazione economica, all’Agricoltura e sovranità alimentare, alla Caccia e alla Pesca, ai Parchi e alle Foreste della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

«Particolarmente significativa è l’attenzione rivolta ai giovani agricoltori e alla possibilità di favorire nuovi investimenti, creando le condizioni affinché le nuove generazioni possano scegliere di costruire il proprio futuro nel settore primario. Allo stesso modo, il rafforzamento delle filiere e il sostegno alle produzioni di qualità costituiscono strumenti fondamentali per garantire maggiore competitività alle nostre aziende e ridurre la dipendenza dall’estero. Sono obiettivi sui quali anche la Regione Lazio sta concentrando il proprio impegno, attraverso politiche orientate all’innovazione, alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari, al sostegno delle imprese e allo sviluppo delle aree rurali. Il Coltiva Italia si inserisce dunque in un percorso che può rafforzare ulteriormente la sinergia tra Governo e Regioni, offrendo nuove opportunità di crescita anche al nostro tessuto produttivo agricolo» aggiunge l’Assessore.

«Desidero rivolgere un particolare ringraziamento al ministro Lollobrigida per il lavoro portato avanti con determinazione e per aver restituito centralità politica e strategica a un comparto troppo spesso considerato marginale rispetto alle grandi scelte economiche nazionali. Oggi, invece, si afferma con chiarezza un principio fondamentale: investire nell’agricoltura significa investire nella sovranità alimentare, nella sicurezza economica e nel futuro dell’Italia.

La Regione Lazio continuerà a fare la propria parte, lavorando in piena collaborazione con il Governo affinché questa visione possa tradursi in opportunità concrete per i nostri agricoltori, per le imprese e per tutte le comunità che vivono e custodiscono il patrimonio rurale della nostra regione», conclude l’assessore Righini.