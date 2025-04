Uispress n. 15 – Agenzia stampa di sport sociale e per tutti – 18 aprile 2025

(AGENPARL) - Roma, 19 Aprile 2025

Uispress n. 15 – venerdì 18 aprile 2025 Anno XLIII

Il primo Consiglio nazionale Uisp dopo il Congresso di Tivoli ha eletto la Giunta nazionale e la vicepresidente

Sabato 12 aprile 2025 si è tenuto, in modalità on line, il primo Consiglio nazionale Uisp dopo il Congresso nazionale di qualche settimana fa (Tivoli Terme, Roma, 14-16 marzo). All’ordine del giorno, tra le altre cose, l’elezione della Giunta e della vicepresidente nazionale con funzioni vicarie, la definizione e nomina degli incarichi di responsabilità.

Alla vicepresidenza nazionale è stata approvata all’unanimità la proposta del nome di Enrica Francini: “Ho trovato nell’Uisp non solo una scuola che mi ha dato l’opportunità di crescere ma anche una grande famiglia”, ha detto nel suo intervento Enrica Francini.

Pesce ha ringraziato tutti coloro che hanno fatto parte della Giunta scorsa, coloro che hanno dato disponibilità per continuare questo percorso e quelli che si sono messi a disposizione per la prima volta per questo incarico. Pesce ha poi presentato la proposta della nuova Giunta nazionale Uisp: Antonio Adamo, Enrico Balestra, Loredana Barra, Marco Ceccantini, Monica Fiorese, Enrica Francini, Simone Menichetti, Simone Oneglio, Paola Paltretti, Stefano Pucci, Simone Ricciatti, Sara Vito. Ben sei i dirigenti chiamati da Pesce alla loro prima esperienza in Giunta, la metà dei suoi componenti. La proposta è stata approvata all’unanimitàLeggi l’articolo

Il 25 aprile dell’Uisp: tante iniziative in tutta Italia tra memoria e futuro, per l’ottantesimo anniversario

L’Uisp scende in campo per il 25 aprile, Festa della Liberazione, con attività sportive, culturali e ludico motorie in molte città: democrazia, antifascismo, pace e libertà, valori fondamentali che fanno parte del dna dell’associazione dello sport sociale e per tutti.

Dai Meeting della Liberazione alle pedalate della Resistenza, dalle camminate agli incontri di riflessione, in tutta Italia l’Uisp si appresta a celebrare l’ottantesimo anniversario della LiberazioneLeggi l’articolo

L’attualità del valore della Liberazione oggi: il ruolo dell’Uisp. Parla lo storico dello sport Sergio Giuntini

“L’Uisp ha il merito di dare contenuti ideali alla propria azione, rende attuali valori importanti come democrazia e partecipazione”, spiega lo storico dello sport Lo storico Sergio Giuntini.

Sin dalla sua nascita, nel 1948, l’Uisp promuove in molte città manifestazioni sportive in occasione del 25 aprile. Nel suo primo anno di vita, per III anniversario della Liberazione, l’associazione unisce le sue forze a quelle della Polisportiva Anpi per il Gran Premio della Liberazione di ciclismo, nato nel 1946Leggi l’articolo

L’Uisp sulla Rai con Vivicittà nella Casa circondariale Gozzini di Firenze. Le prossime tappe di Porte Aperte

Sabato 12 aprile si è corso all’interno della Casa circondariale Gozzini a Sollicciano con Vivicittà-Porte aperte organizzata da Uisp Firenze. Hanno corso insieme i detenuti e una delegazione di podisti delle società fiorentine affiliate Uisp. Era presente l’assessora allo sport del Comune di Firenze, Letizia Perini, presente anche una troupe della TgR Rai Toscana che ha realizzato un servizio in cui, oltre all’assessora Perini, sono stati intervistati Emilio Lastrucci, responsabile delle politiche sociali di Uisp, e Tiziano Nelli, funzionario giuridico educatore all’interno di Sollicciano. GUARDA IL SERVIZIO DEL TG3 TOSCANA

Uisp Firenze organizza attività sportive nelle case circondariali fiorentine con un obiettivo importante: “Connettere il tessuto sociale cittadino con i detenuti e quindi creare un momento di condivisione anche con l’esterno”, ha detto Emilio Lastrucci ai microfoni della TgR Rai.

Le tappe di Vivicittà-Porte aperte proseguiranno nelle prossime settimane in altri istituti della penisola: Casa circondariale maschile di Voghera (PV) sabato 3 maggio; Casa circondariale Luigi Bodenza di Enna sabato 10 maggio; Casa Circondariale Costantino Satta di Ferrara giovedì 15 maggioLeggi l’articolo

Uisp Roma: “Come riappropriarsi del proprio corpo”. Ilaria Nobili e l’efficacia dello sport negli istituti carcerari

“Empatia, rigore, energia. E se l’energia è troppo forte? Allora il mio lavoro diventa quello di abbassare la tensione”. Inizia così la chiacchierata con Ilaria Nobili, operatrice e dirigente Uisp Roma, che da 15 anni svolge attività all’interno della casa circondariale di Rebibbia, sezione femminile.

Negli anni le presenze ai corsi sono triplicate: le lezioni di danza contano complessivamente 80 iscritte, anche se mantenere la continuità, per ovvie ragioni, è complicato. Prima di concludere le lezioni, viene riservata una parte di ascolto delle canzoni, in cui si canta tutti insieme, è una sorta di esercizio che ha una doppia valenza: da un lato aiuta le ragazze ad uscire dalla lezione con uno spirito positivo, dall’altro è anche un esercizio di memoria, spesso sottovalutato, per chi passa tante ore in cella

“Aggiungiamo valore, non Iva”. L’incontro per rilanciare la proposta del Forum terzo settore sull’esclusione Iva

“Aggiungiamo valore, non IVA” è l’evento organizzato da Acli e Arci, nella mattinata di martedì 15 aprile a Roma, presso l’Hotel Capranichetta, per rilanciare la proposta elaborata dal Forum nazionale terzo settore di mantenere l’esclusione IVA sulle attività realizzate con i propri soci dalle associazioni del terzo settore.

GUARDA LA DIRETTA DELL’EVENTO

A Roma è intervenuto anche il presidente nazionale Uisp, Tiziano Pesce, insieme ai rappresentanti di altre reti associative nazionali. “Dal punto di vista sostanziale applicare l’esclusione o l‘esenzione non produce maggiori uscite finanziarie ma implica nuovi e importanti adempimenti – ha detto Pesce – Tutto questo potrebbe diventare non facilmente sostenibile per talune (e non poche) realtà sportive. Le associazioni, anche le più piccole, saranno costrette a dotarsi di strumenti e procedure ed in generale a riorganizzare la propria struttura amministrativa in funzione di tale cambiamento. Molte stanno già anticipando agli organismi affiliati di aver previsto il proprio scioglimento nel caso non si riuscisse a superare l’obbligatorietà di tali nuovi adempimenti”

GUARDA L’INTERVENTO DI TIZIANO PESCELeggi l’articolo

La scomparsa di Davide Ceccaroni, il ricordo di Vincenzo Manco: “La tua umanità contagiosa e popolare”

Davide Ceccaroni, presidente Uisp Forlì-Cesena, è scomparso lunedì 14 aprile dopo una inesorabile malattia, lasciando nell’intera Uisp un vuoto e un dolore inconsolabile. Alla sua famiglia, alla moglie Marzia e a i figli Erica e Giacomo vanno le più commosse condoglianze della presidenza nazionale Uisp e regionale Emilia Romagna, di tutta l’associazione, dell’Uisp Forlì-Cesena e del Settore di attività ciclismo del quale è stato a lungo responsabile nazionale.

Ceccaroni, dirigente nazionale dello sportpertutti Uisp a 360 gradi, ha saputo lasciare il segno nella sua attività nazionale, regionale in Emilia Romagna e a livello territoriale nel suo Comitato di Forlì-Cesena di cui era presidente. Riportiamo il discorso commemorativo tenuto da Vincenzo Manco, responsabile Centro studi ed ex-presidente Uisp, in occasione dell’orazione funebre, che si è tenuta a Cesena, giovedì 17 aprileLeggi l’articolo

Perchè non ti unisci a noi? La carovana colorata di Bicincittà è pronta. La giornata centrale sarà l’11 maggio

Bicincittà Uisp sta per tornare: domenica 11 maggio tutta Italia salirà in sella per chiedere il diritto ad una mobilità dolce e più sicurezza su due ruote. Non solo: lo slogan dell’edizione 2025, così come è stato per le altre manifestazioni nazionale Uisp, Giocagin e Vivicittà, è ispirato alla pace e tratto da Imagine di John Lennon: “I hope someday you’ll join us-Spero che un giorno ti unirai a noi”, per ricordare l’importanza della comunità nella costruzione di società più eque e giuste, per tutti e tutte.

La giornata centrale della manifestazione vedrà protagoniste oltre quaranta città, mentre fino a settembre saranno oltre 60 le località in cui si svolgerà la pedalata organizzata dall’Uisp. Strade e borghi si coloreranno con biciclette di ogni forma e misura, appassionati delle due ruote, scolaresche e intere famiglie pedaleranno su e giù per la penisola, da Aosta a Messina, passando per Campobasso, Reggio Calabria, Matera, Pescara, Trento, Rimini, Alessandria, Latina, Terni, Pisa, La SpeziaLeggi l’articolo

Il calendario della formazione Uisp dei prossimi giorni. Gli appuntamenti sul territorio nazionale

Proseguono i corsi di formazione Uisp organizzati dai Comitati regionali e territoriali e dai Settori di attività nazionali. I percorsi formativi procedono su un doppio binario: in presenza e in videoconferenza, a seconda delle necessità didattiche. L’Uisp ha sempre messo al primo posto la qualità della formazione e la capacità di innovare la sua proposta anche dal punto di vista tecnologico.

Sono circa 150 le qualifiche nazionali che l’Uisp rilascia a tecnici, giudici, operatori, istruttori, insegnanti, maestri, riferite alle 180 discipline organizzate in tutta Italia, a cui si aggiungono i corsi per dirigenti. Ogni percorso formativo, oltre agli aspetti specifici delle discipline e delle qualifiche richieste, prevede materie di studio finalizzate al benessere, al gioco, al divertimento, ma anche all’educazione, all’inclusione, alla valorizzazione e cura dell’ambiente

L’Uisp guarda all’Europa: “Lo sport non è ancora diritto per tutti”. Tiziano Pesce, all’agenzia stampa Italpress

A un mese dalla sua riconferma alla presidenza dell’Uisp, Tiziano Pesce, è stato intervistato da Massimiliano Curti, giornalista dell’agenzia di stampa Italpress per illustrare le sfide e gli obiettivi del prossimo mandato.

“Abbiamo di fronte sicuramente quattro anni impegnativi e importanti – ha detto Pesce – che speriamo ci permettano di lasciare alle spalle le tante emergenze vissute nell’arco del mio primo mandato da presidente. Nei prossimi anni ribadiremo il nostro impegno a favore della base associativa Uisp, oltre 12.000 associazioni, società sportive dilettantistiche, enti di terzo settore affiliati, perché la nostra associazione è uno dei più grandi corpi intermedi del Paese, quindi le sfide sono collegate a un preciso dovere di rappresentanza per supportare quel grandissimo patrimonio sociale che lo sport sociale ha nel nostro Paese”.

GUARDA IL VIDEO DELL’INTERVISTALeggi l’articolo

Dalle piscine alle tribune, partecipazione e inclusione si allenano con SIC! Storie dai Comitati Uisp

Lo sport è fatto di regole, spazi, tempi condivisi. Ma spesso, questi spazi non sono davvero accessibili a tutte e tutti. Discriminazioni di genere, pregiudizi verso la disabilità, stigma legati alla salute mentale continuano a segnare i confini di chi può partecipare e di chi resta ai margini. Il progetto SIC! Sport, Integrazione, Coesione, promosso da Uisp, UNAR e Lega Serie A, con il sostegno del Dipartimento per lo Sport, nasce proprio per questo: riconoscere questi confini e superarli, concretamente, con azioni quotidiane. E per diffondere tutto questo, è stato realizzato un video spot in collaborazione con Will Media (GUARDA IL VIDEO)

Proponiamo una carrellata delle azioni promosse dai Comitati Uisp, nell’ambito del progetto Sic!, per promuovere l’inclusione ed abbattere stereotipi e pregiudizi discriminatoriLeggi l’articolo

Il progetto Tran-Sport Uisp: in Sicilia con i Living Lab territoriali. Gli incontri di Messina e Caltanissetta

Il progetto nazionale Uisp Tran-Sport intende valorizzare il ruolo dello sport e dell’attività fisica come strumento per favorire lo sviluppo sociale, economico e ambientale delle comunità territoriali attraverso la valorizzazione di un approccio integrato e partecipativo.

Per promuovere il concetto di transizione sportiva e le sue declinazioni, ambientale, sociale ed economica, i Comitati Uisp stanno organizzando Living Lab sul territorio, incontri di confronto e riflessione con le realtà e le amministrazioni locali.

“E’ l’inizio di un processo che non deve finire nel nulla ma garantire continuità”, racconta Santino Cannavò, referente Uisp del progetto a Messina.“Tran-Sport intende valorizzare il ruolo dello sport in riferimento alla salute, all’inclusione sociale, al rispetto per l’ambiente, e al sostegno all’economia”, afferma ilreferente Uisp del progetto territoriale Vincenzo SapienzaLeggi l’articolo

Corpi in movimento, comunità in gioco: da Ferrara a Taranto, SportUP entra in azione e punta sui giovani

Palestre di quartiere, cortili scolastici e spazi reinventati. SportUP prende forma, con attività gratuite che mettono in movimento bambine, bambini e adolescent a Ferrara e Taranto, due delle 18 città coinvolte. Il progetto promosso da Uisp e finanziato da Sport e Salute, nato per portare l’attività fisica là dove manca, dove il movimento è un lusso, e restituirgli il posto che gli spetta: un diritto di tutte e tutti.

A Ferrara, SportUP prende forma attraverso tre corsi settimanali: ginnastica adattata alla disabilità, giocAtletica e attività motoria di base. Il corso di ginnastica adattata, svolto negli spazi della cooperativa Serena, coinvolge sette ragazze e ragazzi dai 17 ai 21 anni.

Taranto ha fatto suo lo spirito del progetto, trasformandolo in un’occasione per ripensare la relazione tra giovani e spazi urbani. C’è chi scopre la tradizione della voga tarantina sul mare, chi pratica judo imparando il rispetto e l’autocontrollo, chi si cimenta nei salti e nei lanci dell’atletica leggera, chi si muove a ritmo libero nella ginnastica, e chi gioca nei cortili con una versione urbana e inclusiva del baseballLeggi l’articolo

“Città in danza” Uisp a Taranto ha coinvolto oltre mille ballerini e ballerine

Prosegue il calendario delle tappe territoriali di Città in danza Uisp, la rassegna nazionale dedicata alla coreografia e a tutti i genri di danza e ballo. Continuano le tappe locali che decreteranno le società e le coreografie che prenderanno parte alla finale nazionale. Sabato 12 e domenica 13 aprile al PalaMazzola di Taranto si è tenuto un altro episodio di questa grande manifestazione, il secondo in Puglia dopo quello di Lecce del 30 marzo. I prossimi appuntamenti di Città in danza saranno sabato 26 aprile a Manfredonia e domenica 27 a Venezia.

“Oggi siamo qui al Palamazzola con il Città in Danza di Taranto, ma abbiamo iniziato il 30 marzo con l’edizione di Lecce, che ha coinvolto oltre 600 atleti – racconta Antonio Adamo, presidente Uisp Puglia – Contemporaneamente a Bari, l’impianto sportivo Capocasale sta ospitando i Campionati regionali di pattinaggio con oltre 350 presenze di piccole e piccoli pattinatori. Un mese importante per noi: come sempre al centro sport, cittadini, territorio”.

GUARDA L’INTERVISTA AD ANTONIO ADAMOLeggi l’articolo

Uisp Matera in campo con United for inclusion, per costruire ponti e per una scuola e una società più giuste

Si chiama United for Inclusion il percorso che ha coinvolto studenti e studentesse del Liceo Scientifico Dante Alighieri di Matera all’interno del programma PCTO “A scuola per la pace”, promosso dal docente e referente Uisp Giuseppe De Ruggieri, con l’obiettivo di intrecciare esperienze e storie diverse, creando occasioni concrete di scambio tra giovani italiani e migranti.

Tre gli incontri svoltisi presso l’Istituto Comprensivo Bramante-Torraca in Piazza Degli Olmi, cuore pulsante del progetto: momenti partecipati in cui la costruzione del confronto è avvenuta in modo diretto, dialogando tra pari. Questi appuntamenti, preparatori all’evento conclusivo del 13 aprile, sono serviti a porre le basi per un’esperienza che va oltre l’iniziativa scolastica, puntando a generare legami e consapevolezze destinati a durare.

L’evento si è svolto in maniera sentita e partecipata, in un clima sereno e di autentica condivisione. Le squadre miste hanno permesso un confronto spontaneo e gioioso, rompendo le barriere linguistiche e lasciando spazio a un linguaggio universale fatto di gioco e presenza.

GALLERIA FOTOGRAFICALeggi l’articolo

Icehearts Europe due anni dopo: un primo bilancio in occasione dell’incontro dei partner a Siviglia

Due anni fa è partita l’ambiziosa avventura del progetto Icehearts Europe. Ispirato al modello finlandese Icehearts, l’obiettivo era quello di fornire un tutoraggio a lungo termine e basato sulla comunità per sostenere i bambini vulnerabili in cinque paesi pilota. All’epoca, l’obiettivo era chiaro, ma il percorso da seguire era incerto.

Ad aprile 2025 i partner si sono riuniti nuovamente a Siviglia, in Spagna, ospitati da Fútbol Más. L’incontro di tre giorni ha offerto l’opportunità di vedere come il progetto viene implementato sul campo, condividere gli aggiornamenti dagli altri paesi e iniziare a preparare la conferenza di chiusura del progetto, collegata al Congresso Move promosso ogni anno da Isca-International Sport and Culture Association che si terrà a Copenaghen a fine ottobre 2025.

“All’inizio avevo paura di non fare abbastanza – ha raccontato Eleonora Dalla Fina, mentore del progetto Uisp a Vicenza – Ma ora, guardando indietro, penso che abbiamo fatto un lavoro straordinario”Leggi l’articolo

MovieMenti: i ciak dello sport sociale e per tutti Uisp. I video e i servizi radio/tv che raccontano l’associazione

Ciak, azione! Sette giorni di sport, raccontati dai media ma non solo. Lo sport sociale e per tutti Uisp trova nel web il canale per raccontarsi. Emozioni, volti e attività dello sport sociale del territorio nel web riescono a ritrovare la possibilità di esprimersi e raccontarsi.

Video in diretta o trasmissioni tv, servizi giornalistici o brevi video di foto per raccontare il valore dello sport per tutti. Ogni settimana selezioniamo i video intercettati sui social, sentiti in radio o visti in tvLeggi l’articolo

Comunicazione Uisp: le news più lette e condivise degli ultimi giorni sul sito e sui social network

Nel corso di questi giorni in primo piano: Parte da Cesenatico la stagione dei Campionati di ginnastica Uisp; Calcio e parità di genere: la voce delle giocatrici del Genoa Women; Innovazione e qualità con i corsi di formazione Uisp; Sport Point Uisp, martedì 15 aprile nuovo webinar gratuito di consulenza; “Il nostro tennis un posso alla volta”: torna il Convegno nazionale UispLeggi l’articolo

