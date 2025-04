(AGENPARL) - Roma, 18 Aprile 2025

LAZIO, BALDASSARRE: «SODDISFAZIONE PER EMENDAMENTO

STABILIZZAZIONE PRECARI TEATRO DI ROMA»

Roma, 18 aprile – «Saluto con soddisfazione l’emendamento per la stabilizzazione delle maestranze e degli operatori del Teatro di Roma, frutto di un grandissimo lavoro del presidente Rocca e della Regione Lazio per tutelare un’istituzione fondamentale di Roma e dell’Italia e per valorizzare lavoro e competenze di chi incarna il Teatro».

Lo dichiara Simona Baldassarre, assessore alla Cultura, alle Pari Opportunità, al Servizio civile, alle Politiche giovanili e della Famiglia della Regione Lazio.

«Si tratta di un risultato frutto del lavoro del Teatro, del Direttore artistico Luca De Fusco, con il direttore amministrativo Maurizio Roi e il presidente Siciliano, e che ha visto schierata una positiva filiera istituzionale con Roma Capitale, con il presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, Federico Mollicone, con i parlamentari dell’opposizione, che ha coinvolto i sindacati e il presidente dell’Agis Francesco Giambrone, a cui va un ringraziamento per il lavoro svolto. Un “unisono” che è la riprova della centralità del Teatro di Roma. La cultura unisce ed è un motore delle nostre comunità, rispetto alla quale questa Regione non farà mai mancare il suo contributo», conclude l’Assessore regionale.