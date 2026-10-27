AGRICOLTURA, POGLIESE (FdI): DA CONSIGLIO UE RISULTATO STORICO SULLA PAC, PLAUSO AL LAVORO DEL MINISTRO LOLLOBRIGIDA

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - “L’accordo raggiunto a Lussemburgo in sede di Consiglio Agrifish segna un cambio di passo netto in Europa e riporta finalmente la Politica Agricola Comune al centro dell’agenda comunitaria. È un risultato di grande rilievo politico e concreto per il quale va un plauso al ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, e al lavoro negoziale portato avanti dal Governo italiano”. Così, in una nota, il senatore di Fratelli d’Italia, Salvo Pogliese, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Agricoltura in Senato.
“Rispetto a quanto stabilito originariamente sulla Pac, l’Italia è riuscita a ottenere un considerevole rafforzamento delle risorse, maggiore autonomia per gli Stati membri e una riduzione degli oneri burocratici a carico delle imprese. Sono stati difesi strumenti fondamentali per il nostro sistema produttivo: dalla continuità per i contratti di filiera, con l’estensione degli investimenti alla trasformazione e commercializzazione, alla salvaguardia del fondo di mutualizzazione nazionale contro gli eventi catastrofali, fino alla maggiore flessibilità sugli aiuti accoppiati, sul sostegno ai piccoli agricoltori e sulla tutela delle aree rurali e delle forme tradizionali di agricoltura. Un altro risultato che conferma quello che il governo Meloni dichiara da sempre: con responsabilità ed autorevolezza si possono cambiare le scelte Europee”, conclude Pogliese.